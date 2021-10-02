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Bayan sürücünün kullandığı otomobil refüjü aşıp tarlaya uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

Bayan sürücünün kullandığı otomobil refüjü aşıp tarlaya uçtu: 3 yaralı

02.10.2021 09:00
Bayan sürücünün kullandığı otomobil refüjü aşıp tarlaya uçtu: 3 yaralı, System.String[]

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesinde kavşakta önüne kamyonet çıktığını iddia eden bayan sürücünün otomobili, orta refüjü aşıp tarlaya uçtu.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesinde kavşakta önüne kamyonet çıktığını iddia eden bayan sürücünün otomobili, orta refüjü aşıp tarlaya uçtu. Kazada sürücü ve araçta bulunan iki kişi hafif yaralandı.

Kaza, Uşak-Denizli karayolu Kocayaka Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çivril'den Denizli istikametine seyir halinde olan Fatma Y. idaresindeki 20 BY 300 plakalı otomobil, Kocayaka Kavşağına geldiğinde kontrolden çıktı. Orta refüje çarpan otomobil, karşı şeridi de aşıp yolunda kenarındaki boş tarlaya uçtu. Takla atarak yan yatan otomobilde bulunan Fatma Y. ile Esila Y. ve Ümmü Y. hafif yaralı olarak Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza sonrası ifadesine başvuruan sürücü Fatma Y., kavşağa geldiğinde Kocayaka Mahallesi istikametinden gelen siyah renkli bir kamyonetin kavşaktan anayola kontrolsüz dahil olduğu, bu yüzden direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüj başına çarparak karşı şeride geçip tarlaya savrulduğunu iddia etti. Jandarma ekipleri, bayan sürücünün ifadesi doğrultusunda kazaya neden olduğu öne sürülen ve plakası tesit edilemeyen kamyoneti bulmak için çalışma başlattı. - DENİZLİ

Bayan sürücünün kullandığı otomobil refüjü aşıp tarlaya uçtu: 3 yaralı

Otomobil, Kamyonet, Denizli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayan sürücünün kullandığı otomobil refüjü aşıp tarlaya uçtu: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayan sürücünün kullandığı otomobil refüjü aşıp tarlaya uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
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