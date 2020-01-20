Bayan Voleybol takımı rakip tanımıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Bayan Voleybol takımı rakip tanımıyor - Son Dakika Spor

Bayan Voleybol takımı rakip tanımıyor

6 saat önce

Kilis Belediyespor Bayan Voleybol takımı bu hafta sonu deplasmanda Adıyaman Spor-Der'i 3-0 net bir skorla geçti.

Bayan Voleybol takımı rakip tanımıyor, System.String[]

Kilis Belediyespor Bayan Voleybol takımı bu hafta sonu deplasmanda Adıyaman Spor-Der'i 3-0 net bir skorla geçti.


voleybol Bayanlar 2.liginde mücadele eden Kilis Belediyespor Bayan Voleybol takımı, Adıyaman Spor-Der'i 3-0'lık net bir skorla geçti. Maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyen Bayan Voleybol takımı başarılarını üst üste aldığı galibiyetler ile sürdürüyor. Kilis Belediyespor Bayan Voleybol takımının ligde başarısı kentte sevinç ile karşılandı. - KİLİS

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:18 Kaynak: İHA
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