Son Dakika Haberleri: Bayan Yavuz 'Salih'in Yeri'nde
Son Dakika Güncel Bayan Yavuz 'Salih'in Yeri'nde

Bayan Yavuz 'Salih'in Yeri'nde

7 saat önce

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, 'Gönülden Gönüle' projesi kapsamında ilçelerde yaptığı sosyal amaçlı ziyaret ve temaslarını Gürgentepe ilçesi ile devam ettirdi.

Bayan Yavuz 'Salih'in Yeri'nde, System.String[]

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, 'Gönülden Gönüle' projesi kapsamında ilçelerde yaptığı sosyal amaçlı ziyaret ve temaslarını Gürgentepe ilçesi ile devam ettirdi.


Bayan Yavuz, Gürgentepe ilçesindeki programda ilk olarak şehit ailesini ziyaret etti. 1992 yılında Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde şehit olan Jandarma Er Şakir Demir'in annesi Nazmiye ile babası Murat Demir'i ziyaret eden Bayan Yavuz, "Her zaman siz değerli şehit ailelerimizin yanındayız. Sizlere çok şey borçluyuz" diyerek, bir kez daha ailenin acılarını paylaştı.


Bayan Yavuz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımıyla yaşamını sürdüren bir aileyi ziyaretinin ardından son ziyaretini ilçenin maskotu haline gelen ve yoldan gelen geçen herkese selam vermesiyle bilinen 27 yaşındaki zihinsel engelli Salih Belen'in ailesine gerçekleştirdi. Gölköy-Gürgentepe yolu üzeri Gülbelen mevkisinde araçlara el sallayan ve İlçe Kaymakamı Nursel Özdemir tarafından kendisine özel bekleme alanı yaptırılan Salih Belen, Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz'u görünce mutluluğunu gizleyemedi. Aileyle yakından ilgilenen Bayan Yavuz, "Ne zaman istersenin bizi arayabilirsiniz. Kapımız sizlere her zaman açıktır" dedi.


Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, Gürgentepe ilçe programı kapsamında muhtar eşleriyle de bir araya geldi. - ORDU

Murat Demir, Selda Yavuz, Gürgentepe, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin yakın çevresinden 13 kişi elimizde AK Partili vekil Durgut: Araçta çocuk varken sigara içmek, çocuk haklarının korkunç bir ihlali İstanbul Valiliği'nden Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili açıklama: Siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 18:21:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayan Yavuz 'Salih'in Yeri'nde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]