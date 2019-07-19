Son Dakika Haberleri: Bayanlar Çanakkale'yi gezdi
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Bayanlar Çanakkale'yi gezdi

1 saat önce

Sungurlu Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür gezileri kapsamında Çanakkale'ye giden bayan kafilesi keyifli bir gezi yaparak, Sungurlu'ya döndü.

Bayanlar Çanakkale'yi gezdi, System.String[]
Sungurlu Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür gezileri kapsamında Çanakkale'ye giden bayan kafilesi keyifli bir gezi yaparak, Sungurlu'ya döndü.

Sungurlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kültür gezilerimize katılarak sizde görmediğiniz yerleri keşfedip, keyifli zaman geçirebilirsiniz. Tüm Sungurlulu hemşehrilerimizi kayıt için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüze bekliyoruz" dendi. - ÇORUM
Halkla İlişkiler, Çanakkale, Sungurlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:54 Kaynak: İHA
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