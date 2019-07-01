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Bayanlar Dünya Kupası Yarı Finali: Hollanda - İsveç

1 saat önce

Hollanda ve İsveç arasındaki Kadınlar Dünya Kupası yarı finalinden önce, her iki taraf ve oyuncuları hakkındaki bu istatistikleri inceleyin. Hollandalılar dördüncü sırada İtalya'yı mağlup ederken, İsveç çeyrek finalde Almanya'yı 2-0 yendi.

Hollanda ve İsveç arasındaki Kadınlar Dünya Kupası yarı finalinden önce, her iki taraf ve oyuncuları hakkındaki bu istatistikleri inceleyin. Hollandalılar dördüncü sırada İtalya'yı mağlup ederken, İsveç çeyrek finalde Almanya'yı 2-0 yendi.
Bayanlar Dünya Kupası Yarı Finali: Hollanda - İsveç
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:06 
Hollanda, Almanya, İtalya, İsveç, Spor
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