Bayanlar Dünya Kupası Yarı Finali: İngiltere - ABD
1 saat önce
Kadınlar Dünya Kupası yarı finalinden önce bu istatistiklerden bazılarına göz atın. Ellen White ve Alex Morgan, İngiltere ve ABD’yi finalde bir yere ilham verecek.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:06
Kadınlar Dünya Kupası yarı finalinden önce bu istatistiklerden bazılarına göz atın. Ellen White ve Alex Morgan, İngiltere
ve ABD'yi finalde bir yere ilham verecek.
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