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Bayanlar Dünya Kupası Yarı Finali: İngiltere - ABD

1 saat önce

Kadınlar Dünya Kupası yarı finalinden önce bu istatistiklerden bazılarına göz atın. Ellen White ve Alex Morgan, İngiltere ve ABD’yi finalde bir yere ilham verecek.

Kadınlar Dünya Kupası yarı finalinden önce bu istatistiklerden bazılarına göz atın. Ellen White ve Alex Morgan, İngiltere ve ABD'yi finalde bir yere ilham verecek.
Bayanlar Dünya Kupası Yarı Finali: İngiltere - ABD
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:06 
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Spor
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