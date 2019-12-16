Bayanlar Kick Boks Şampiyonasında ikinci oldu - Son Dakika
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Bayanlar Kick Boks Şampiyonasında ikinci oldu

6 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kick boks sporcusu Ayşe Turan, Sakarya'da düzenlenen Kick Boks İller Arası Kulüpler Ligi Şampiyonası 3. etabında 65 kilo bayanlarda ikinci oldu.

Bayanlar Kick Boks Şampiyonasında ikinci oldu, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kick boks sporcusu Ayşe Turan, Sakarya'da düzenlenen Kick Boks İller Arası Kulüpler Ligi Şampiyonası 3. etabında 65 kilo bayanlarda ikinci oldu.


12 ilden 30 takımın katıldığı müsabakalarda 250 sporcu yarıştı. Pazaryerispor Kulübü adına yarışmalara katılan Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi kursiyerinin başarısını kutlayan antrenör Fehmi Piliç; "Turnuvaya 8 sporcu ile katıldık, müsabakalarda başarılı maçlar yapan tüm sporcularını kutluyorum. Sakarya'da yapılan turnuvada Pazaryeri ilçesini en iyi şekilde temsil ettik. Kulübün sporcularına her zaman destek veren Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e ve Pazaryeri halkına çok teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Sakarya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:45 Kaynak: İHA
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