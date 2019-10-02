Bayanlara sağlıklı yaşam etkinliği

Bafra Belediyesi, bayanlar tarafından büyük ilgi ile karşılanan sağlıklı yaşam etkinliğini bu yıl da devam ediyor.



Hamit Kılıç başkanlığındaki Bafra Belediyesi toplumun her kesiminden gelen talep ve önerileri büyük bir hassasiyetle değerlendirirken, bayanların isteklerine de duyarsız kalmayarak Sağlıklı Yaşam Etkinliği adı altında; step, aerobik ve plates dersleri ücretsiz olarak başladı.



Sağlıklı bir yaşam için son derece modern ekipmanlar ve deneyimli antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek aktivitelere katılmak isteyen bayanlar, hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde eski kapalı spor salonundaki spor odasındaki görevlilere başvuru yapabilecekler. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 10.00-11.00,13.00-14.00 ve akşam 18.00-19.00 saatleri arasında 3 grup halinde verilecek step, aerobik ve plates dersleri eski kapalı spor salonunda gerçekleşiyor.



Başkan Kılıç, "Bayanlarımıza yönelik sağlıklı yaşam etkinliğimiz haftanın pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sabah, öğle ve akşam saatlerinde gerçekleşecek. Başvurularımız devam ediyor. Hanım kardeşlerimizin talepleri doğrultusunda geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz step, aerobik ve plates derslerimizi alanında uzman antrenörler veriyor. Step, aerobik ve plates derslerimiz, bayanlarımıza sağlıklı yaşam konusunda önemli bir alternatif oluşturacağına inanıyorum" dedi. - SAMSUN