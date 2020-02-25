Bayanların başlama vuruşunu Bayan Başkan yapacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Bayanların başlama vuruşunu Bayan Başkan yapacak - Son Dakika Spor

Bayanların başlama vuruşunu Bayan Başkan yapacak

15 dakika önce

Kadınların oluşturduğu Aydın Basın Takımı ile Aydın 09 Takımı'nın 8 Mart Kadınlar Günü'nde oynayacağı futbol maçının başlama vuruşunu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yapacak.

Bayanların başlama vuruşunu Bayan Başkan yapacak, System.String[]

Kadınların oluşturduğu Aydın Basın Takımı ile Aydın 09 Takımı'nın 8 Mart Kadınlar Günü'nde oynayacağı futbol maçının başlama vuruşunu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yapacak.


Aydın'da görev yapan kadın basın mensuplarının oluşturduğu Aydın Basın Takımı, yine bir futbol maçında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. 12 Ocak'ta topuklu ayakkabılarıyla sahaya çıkarak kadına karşı şiddete dikkat çeken kadın basın mensupları, geçtiğimiz günlerde Aydın protokolü ile oynadığı voleybol maçının ardından yine bir futbol maçı yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Basın Takımı ile farklı meslek kollarından kadınlarının oluşturduğu Aydın 09 Takımı, 8 Mart Kadınlar Günü'nde sahaya çıkacak. Efeler'deki İlhami Ortekin Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı maçta başlama vuruşunu ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yapacak. - AYDIN

Dünya Kadınlar Günü, Özlem Çerçioğlu, Futbol, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:36 Kaynak: İHA
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