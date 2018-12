Bayanların Eşsiz Eserleri 'Kadın Yaşamdan Zarif Dokunuşlar' Sergisinde Görücüye Çıktı

"BAYANLARIMIZI BU ŞAHESERLERDEN DOLAYI TEBRİK EDERİM"

Bayanların sergi heyecanına ortak olan Başkan Çınar, mesleki eğitim kurslarına büyük önem verdiklerini ifade ederken, el emeği göz nuru dökerek birbirinden değerli eserler ortaya çıkaran bayanları tebrik etti.

"ZARİF DOKUNUŞLA ORTAYA KOYULAN ESERLERE HAYRAN KALDIK"

Vatandaşlarla hayatın her anında birlikte olmaya önem verdiklerini ifade eden Başkan Çınar, "Bayanlarımızın sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla açtığımız Kadın Yaşam ve Spor Merkezimiz sportif faaliyetlerden meslek edindirme kurslarına kadar birçok alanda çok aktif bir şekilde hizmet vermektedir. İŞ-KUR ve İlçe Halk Eğitim Merkezimizin destekleriyle el sanatlarımızı yaşatmak, gelecek kuşaklara taşımak ve bayanlarımızı meslek sahibi yapmak hedefiyle açtığımız kurslarımızın yoğun ilgi görmesi bizleri sevindirmektedir. Belirli bir vakti olan, merakı olan, yeteneği olan bayanlarımız, kurslara katılarak bir yandan yeteneklerini geliştirirken diğer taraftan hiç tanımadıkları insanlarla kaynaşıyorlar. Kurs hocalarımız ve bayanlarımız bir yıllık emeklerini 'Kadın Yaşam'dan Zarif Dokunuşlar' temalı sergide beğeniye sundular. El emeği göz nuru dökülerek hazırlanan bu eserlerin hepsi ayrı ayrı değerlidir. Hazır giyim, çanta, dikiş-nakış, takı tasarım, ahşap boyama-süsleme, yemek ve pasta çeşitlerine kadar farklı bölümlerden oluşan sergimizde, bayanlarımızın zarif dokunuşlarıyla ortaya koydukları eserlerine açıkçası hayran kaldık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın naylon poşet kullanımını azaltmak amacıyla başlattığı bir çalışma var, bayanlarımızda bu anlamda mahirliklerini göstererek alternatif ürünler ortaya çıkartarak çevre sağlığına katkı sağlamalarını takdirle karşılıyoruz.Bayanlarımızın her biri ayrı bir anlam taşıyan eserlerini bizlerle paylaştıkları sıradaki heyecanları ve mutlulukları her şeye değerdir. Serginin açılması için uzun süredir hazırlık yapan kurs hocalarımız ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

"BAYANLARIMIZIN ÜRETİM EKONOMİSİNE KATILMASINI DESTEKLİYORUZ"

Yeşilyurt'un farklı bölgelerindeki merkezlerde açılan hobi, beceri ve meslek edindirme kurslarına tüm bayanları davet eden Başkan Çınar, "Toplumsal kalkınma açısından da ayrı bir öneme sahip kurslarımıza katılan bayanlarımız, el becerilerinin uygun olduğu alanlarda yeteneklerini geliştirip meslek sahibi olurken, açılan sergilerde yer verdikleri eserlerini satarak ev bütçelerine katkı sağlıyorlar. Bizler yerli üretimi ekonomik büyümenin anahtarı olarak görürken, bayanlarımızın tamamı yerli ve milli olan ürünlerini ticari hayatımıza dâhil etmeleri toplumsal kalkınma açısından büyük bir öneme sahiptir. Hükümetimizin attığı doğru ve kalıcı adımlar ülke ekonomisinin rayına girmesi adına büyük önem taşırken, yerli üretim seferberliğinin daha fazla artması içinde hepimiz üstümüze düşen görevleri yerine getirmeliyiz, işte bu açıdan bayanlarımızın üretim ekonomisine katılmasını destekliyoruz.Yeşilyurt Belediyesi olarak tüm bayanlarımızın yanındayız, onların daha fazla üretken ve meslek sahibi olmaları için elimizden gelen desteği veriyoruz. Bayanlarımız yeter ki bu tür kurslarımıza ilgi göstersinler. Bayanlarımızın sosyal hayata katılımlarını artırmak, eğitim, sosyal, kültürel ve sanatsal hizmetlere ulaşımlarını kolaylaştırmak adına üzerimize düşen görevleri sonuna kadar yerine getirmekteyiz. Biz mutluyuz, bayanlarımız mutlu, Yeşilyurt'ta mutlu. Eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında ilçe sakinlerinin yanında yer alarak, Yeşilyurt'ta yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz." diye konuştu.