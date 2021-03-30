Bayar Gold: Sosyal medyada altın bulduk - Son Dakika

Bayar Gold: Sosyal medyada altın bulduk

30.03.2021 13:34
Bayar Gold: Sosyal medyada altın bulduk, System.String[]

Mardin'in daracık sokaklarında başlayan hikaye, çok kısa bir zaman içinde Urfa'da 3 şube, Mardin ve İstanbul'da birer atölye ve kocaman bir online satış mağazasıyla filizlendi.

Mardin'in daracık sokaklarında başlayan hikaye, çok kısa bir zaman içinde Urfa'da 3 şube, Mardin ve İstanbul'da birer atölye ve kocaman bir online satış mağazasıyla filizlendi. Hadi gelin detayları birlikte okuyalım.

INSTAGRAM BİZİM İÇİN ALTIN DEĞERİNDE

Günümüzün yeni medya araçları olan sosyal medya uygulamaları, birer iletişim mecrası olmanın yanı sıra işletmeler tarafından ticari amaçlarla da kullanılıyor. Birçok firma özellikle Instagram üzerinden ürünlerini pazarlayarak online satış yapabiliyor. Bu anlamda en yüksek çıkışı yakalayan Bayar Gold, Instagram üzerinden altın takı satışıyla sosyal medyayı en verimli kullanan firmalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Firma kurucusu M. Emin Bayar bu konudaki düşüncelerini şöyle ifade ediyor: "Gerek Instagram üzerinden gerekse e-ticaret sitemizden veya Trendyol gibi pazaryerlerinden altın takı satışı konusunda Türkiye'nin en hızlı ve en güvenilir markalarından biriyiz. Bu anlamda 'internetten altın alınmaz' tabusunu yıktığımızı söyleyebilirim."

Sosyal medya mecralarını verimli kullanarak ticaretlerini geliştirdiklerini ifade eden Bayar Gold Kurucusu Mehmet Emin Bayar, yüzbinlerce insanla iletişimde olmalarını sağlayan Instagram'ın kendileri için altın değerinde olduğunu belirtti.

PANDEMİ SÜRECİNİ NASIL GEÇİRİYORSUNUZ?

Pandemiyle birlikte ani bir yükseliş ivmesi yakalayan online satış platformlarına hızlıca kanalize olduk. Instagram hesabımız sayesinde haftada 3 milyona yakın insanla etkileşime geçiyoruz ve bu kitlenin e-ticaret platformlarına yönlendirilerek ziyaretleri satışa dönüştürüyoruz. Mağazalarımızsa tam hız çalışmaya devam ediyor. Hatta çok yakında İstanbul Bakırköy'de yeni bir mağazanın açılış müjdesini de vermek isterim.

"ONLINE KUYUMCULUKTA BİR ÖNCÜ OLDUK"

İnsanların altın takı satın alma alışkanlıklarını değiştirdiklerini ifade eden Bayar Gold kurucusu Mehmet Emin Bayar, klasik aile kuyumcusundan alışveriş alışkanlığının Bayar Gold sayesinde değişerek insanların mağaza alışverişi dışında artık online mecralardan da altın aldığını hatta bunun Instagram'dan ürün detayları ve görsel detayları rahatça iletilebildiği için daha da kolaylaştığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

Biz Instagram'dan altın satacağımızı söylediğimizde birçok kuyumcu arkadaşımız bize inanmadı. İnsanların altın takıları görmeden almadığını söyleyerek bu çabamızın boşuna olduğunu söylediler. Biz ürünlerimizi elimize alarak çektik. Tıpkı müşteri karşımızdaymış gibi telefon kamerasından müşterilerimize ürünlerimizi anlattık. Şükürler olsun ki müşterilerimiz bu çabamızı gördü ve bize çok yüksek bir teveccüh gösterdi. Şuanda ürün çekimi ve paylaşımı için 3 personelimiz çalışıyor. Müşteri kitlemiz çeşitlendikçe ürünlerimiz de çeşitlendi ve şuanda tüm yaş gruplarına tüm zevklere uyacak altın kolye, altın küpe, altın bileklik, altın yüzük ve altın halhal modellerimiz bulunmakta.

MÜCEVHERLERİNİZİN TARZINI NASIL TANIMLARSINIZ?

Ben kadın ruhunun maksimalist olduğuna inananlardanım. Çizgimiz de bu yönde kendini belli ediyor. Zaten Instagram'da ilk paylaşımları kendi elime alıp yaptığımda deyim yerindeyse elime alabildiğim kadar altın alıp çektim(gülüyor).

Etnik, modern ve günlük kullanıma uygun tasarımlar üzerinde yoğunlaşıyoruz. İstanbul ve Mardin'deki atölyelerimiz bu amaca hizmet ediyor. Kadim Süryani geleneğiyle modern çizgileri ya bir araya getiriyoruz ya da kombinliyoruz.

"MARDİN İŞİ TELKARİ ALTINI DÜNYAYA TANITIYORUZ"

Mardin'in yüzyıllardan beridir altın ve gümüş işlemeciliğinde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Bayar Gold Kuyumculuk kurucusu Mehmet Emin Bayar, söylerine şunları ekledi: Web sitemizde Mardin Koleksiyonlarına özel bir bölüm açacak kadar önemsiyoruz bu ürünleri. Mardin koleksiyonu bölgemize has desenleri taşıyan çok özel bir koleksiyon. Diğer tüm ürünler gibi, bu ürünleri de tüm dünyaya pazarlıyoruz.

GELECEĞİN BAYAR GOLD'UNU NASIL ANLATIRDINIZ?

Bizzat kendim binlerce müşterimizle tanışma fırsatı buldum ve her buluşmamızda güzel bir muhabbet oluşuyor. İnsanlar teveccüh gösteriyorlar. Bunun sürdürülebilir olmasını çok önemsiyorum. Gelecekte açacağımız birçok mağazamızda tüm müşterilerimizi bizzat ağırlamayi isterim. Son olarak yurtdışından da talepler artmaya başladı, Almanya, Belçika, ABD ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeye ürün gönderiyoruz. Bunun ihracat düzeyine taşınması yönünde planlarım var. Kısmet olursa yurtdışına altın ihracatı yaparak ülkemize bu anlamda katkıda bulunmak istiyorum.

İlandır

Bayar Gold: Sosyal medyada altın bulduk

Instagram, Şanlıurfa, İstanbul, Mardin, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bayar Gold: Sosyal medyada altın bulduk - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Risk haritasındaki tek mavi il! Şırnak İl Sağlık Müdürü başarılarının sırrını anlattı Risk haritasındaki tek mavi il! Şırnak İl Sağlık Müdürü başarılarının sırrını anlattı Merkez Bankası 1 Nisan'da yatırımcılara net mesaj verecek Merkez Bankası 1 Nisan'da yatırımcılara net mesaj verecek Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duran, Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duran, Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor Bakan Varank: Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor 84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor 84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Desteğinizle hızla atlatacağım Kansere yakalanan oyuncu Arif Güloğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Desteğinizle hızla atlatacağım
İlk ifadesinde İlk ifadesinde "Pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu, videonun tamamı izletilince kokain içtiğini hatırladı         
13:31
Zorya'da kiralık olarak oynayan Fenerbahçeli Allahyar, üst üste 3. kez en iyi futbolcu seçilerek dikkatleri üzerine çekti Zorya'da kiralık olarak oynayan Fenerbahçeli Allahyar, üst üste 3. kez en iyi futbolcu seçilerek dikkatleri üzerine çekti         
13:23
İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il         
12:26
Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi         
12:15
Gösterisinin biletleri bir günde tükenen Cem Yılmaz, sosyal medyadan havasını attı Gösterisinin biletleri bir günde tükenen Cem Yılmaz, sosyal medyadan havasını attı         
11:57
Biri 17, diğer 19 yaşında! İki kız kardeş 4 yıl arayla sırra kadem bastı Biri 17, diğer 19 yaşında! İki kız kardeş 4 yıl arayla sırra kadem bastı         
11:41
DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor         
11:11
Bilim Kurulu üyesinden Ramazan öncesi dikkat çeken uyarı: 5 dakikalık bulaş süresi 3 dakikaya düştü Bilim Kurulu üyesinden Ramazan öncesi dikkat çeken uyarı: 5 dakikalık bulaş süresi 3 dakikaya düştü         
10:55
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız Abdulkadir Selvi: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız         
10:28
Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı Devlet arazisinde uyuşturucu yetiştiren 4 kişi fotokapana yakalandı         
09:59
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Merkezi'nde işe başlaması için referans olan isim konuştu         
09:38
Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor Risk haritasında kırmızıya boyanan ilde halı saha, internet kafe ve hamamlar Valilik kararıyla yeniden açılıyor         
09:34
Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi Demet Akalın TikTok kurbanı oldu! Küçük kızı, canlı yayınını izlediği kişiye tam 7 bin TL gönderdi         
08:31
Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı         
17:40
Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp videosunu çeken kişi açığa alındı         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 13:43:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayar Gold: Sosyal medyada altın bulduk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei