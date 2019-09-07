Son Dakika Haberleri: Bayar: "Hepimizin ortak amacı huzur ve güven içinde yaşamak"
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Bayar: "Hepimizin ortak amacı huzur ve güven içinde yaşamak"

36 dakika önce

Boyabat İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, merkez ilçe muhtarlarıyla bir araya gelerek ilçedeki asayiş ve sıkıntılarının görüşüldüğü toplantı gerçekleştirdi.

Bayar:

Boyabat İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, merkez ilçe muhtarlarıyla bir araya gelerek ilçedeki asayiş ve sıkıntılarının görüşüldüğü toplantı gerçekleştirdi.


İki hafta önce Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanarak çalışmalarına başlayan Ali Asker Bayar, İlçe Emniyet Müdürlüğü lokalinde merkez ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek ilçenin asayişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, muhtarlarla toplum destekli polislik açısından kendilerinden nelerin beklendiği konuşularak, değerlendirmelerde bulunuldu.


Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, toplantıya kendini tanıtarak başlayıp, "Ülkedeki ve her köşesindeki asayişin sadece polisin, muhtarın ve diğer kamu kurumlarının tek başına alacağı tedbirlerle sorunların çözümünde üstesinden gelinemez" diyerek, "Hepimiz devleti temsil ediyoruz. Ülkemiz için hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. Bu nedenle de sizlerle bir araya gelip tanışmak, mahallelerdeki bir sıkıntımızı paylaşarak, emniyeti ilgilendiren bir konu varsa ilk günden çalışmaya başlarız. Bizi ilgilendirmeyen bir konu olursa ilgili kurumlara aktarırız. Hepimizin ortak amacı tüm ülkemizde olduğu gibi, Boyabat'ta da huzurlu ve güvenlik içinde yaşamaktır" ifadelerini kullandı.


Daha sonra kendilerine söz verilen muhtarlar kendilerini tanıtıp mahalleleriyle ilgili bilgi ve sorunlarını dile getirdiler.


Boyabat İçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, muhtarları dinleyip, sorunlarıyla ilgili notlar alarak, bu sıkıntıları hep birlikte uyumlu bir çalışmayla çözmeye çalışacaklarını ifade edip, muhtarlara teşekkür etti. - SİNOP

Ali Asker, Boyabat, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:19 Kaynak: İHA
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