Son Dakika Haberleri: Bayarslan: "Çok pozisyon bulduk, karşılığını verebilirdik"
Son Dakika Spor Haber

Bayarslan: "Çok pozisyon bulduk, karşılığını verebilirdik"

1 saat önce

- Bayarslan: "Çok pozisyon bulduk, karşılığını verebilirdik"ANKARA - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Sorumlusu Uğur Bayarslan, Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından, "Çok pozisyon bulduk, karşılığını verebilirdik" dedi.

- Bayarslan: "Çok pozisyon bulduk, karşılığını verebilirdik"

ANKARA - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Sorumlusu Uğur Bayarslan, Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından, "Çok pozisyon bulduk, karşılığını verebilirdik" dedi.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Keçiörengücü'ne 1-0 yenilen BB Erzurumspor'da Teknik Sorumlu Uğur Bayarslan maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına Keçiörengücü'nü tebrik ederek başlayan Bayarslan, "Oyuna her iki takım da dengeli başladı. Keçiörengücü'nün iyi takım olduğunu, saha avantajını iyi kullandığını söylemiştik. Sentetik sahada oynuyorlar. Bizim çocuklarımız ilk defa sentetik sahada müsabaka yaptılar. Bunu da sahanın her bölümünde gördük. 15. dakikada Hasan ile karşı karşıya kaldığımız pozisyonu değerlendiremedik. Gol atan takımın galip geleceği bir maça dönüştü. İkinci yarının başlarında yediğimiz kafa golü ile geriye düştük. Çok pozisyon bulduk, karşılığını verebilirdik. Sanırım maçın hakkı berberlik olurdu. Bu maçtan ders çıkartıp önümüzdeki haftalara bakacağız" dedi.

Bayarslan: Çok pozisyon bulduk, karşılığını verebilirdik

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Martin Linnes, Kasımpaşa maçını tribünden takip etti!
Ekrem İmamoğlu, ilk defa stada gelen çocuklarla maç izledi Gökhan Gönül 1 yıl daha Beşiktaş'ta kalacak Fatih Öztürk, 1-0 yenildikleri maçta kendisine gol atan Falcao'yu tebrik etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 20:42:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayarslan: "Çok pozisyon bulduk, karşılığını verebilirdik"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]