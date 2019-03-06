Son Dakika Haberleri: Bayat Belediyesi Giyim Bankası Kurdu

Bayat Belediyesi Giyim Bankası Kurdu

2 saat önce

Çorum'un Bayat ilçesinde belediye, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için giyim bankası oluşturdu.

Bayat Belediyesi Giyim Bankası Kurdu, System.String[]
Çorum'un Bayat ilçesinde belediye, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için giyim bankası oluşturdu.

Kadın, erkek ve çocuk kıyafetlerinden oluşan giyim bankası, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'nun da katıldığı törenle hizmete girdi.

Kavuncu, törenle yaptığı konuşmada, Türkiye'de sosyal belediyeciliğin AK Parti ile başladığını söyledi.

Paylaşmanın İslamiyetin emri olduğunu vurgulayan Kavuncu, "Bizler, bu aziz milletin evlatları olarak her zaman iyinin, güzelin ve doğrunun yanındayız. Belediyemizin başlattığı bu güzellikler artarak devam edecek. Gece gündüz çalışıp milletin derdine derman olacağız. Çorum'u daha da ileriye taşımak için üzerimize düşen hiçbir sorumluluktan kaçmayacağız, bahaneler üretmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü de ihtiyaç sahibi herkesin giyim bankasından istifade edebileceğini belirtti.

Konuşmaların ardından giyim bankasının açılış kurdelesi kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:03 Kaynak: AA

Erol Kavuncu, Çorum, Bayat, Güncel
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