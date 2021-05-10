Bayat Belediyesi ilçedeki mezarlıkları bakıma aldı - Son Dakika

Bayat Belediyesi, Ramazan bayramı öncesi ilçedeki mezarlıkların temizlik ve bakım çalışmalarını tamamladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat ve güzel bir ortamda yapmalarını sağlamak için mezarlıklar içerisindeki yabani otlar temizlenirken, ağaçların bakımları gerçekleştirildi.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü yaptığı açıklamada, " Bayram öncesi ve bayram gününde mezarlık ziyareti yapan vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla aile kabirlerini ziyaret etmeleri için çalışmalarımızı tamamladık. Allah, ebediyete intikal eden bütün kullara rahmet eylesin." dedi. - ÇORUM