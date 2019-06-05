Son Dakika Haberleri: Bayat Belediyesi'nin bayramlaşma programına yoğun ilgi
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Bayat Belediyesi'nin bayramlaşma programına yoğun ilgi

1 saat önce

Bayat Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Bayat Belediyesi'nin bayramlaşma programına yoğun ilgi, System.String[]
Bayat Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, "Bir ramazan ayını daha geride bırakmanın burukluğu içerisinde, bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mevlam nice bayramlara sevdiklerimizle birlikte ulaşmamızı nasip eylesin. Ramazan bayramımız kutlu olsun" dedi.

Hedeflerinin Bayat'ı marka kent yapmak olduğunu belirten Başkan Ünlü, bu hedef doğrultusunda çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:38 Kaynak: İHA
Ekrem Ünlü, Bayat, Güncel
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