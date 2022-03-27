İSTANBUL-?Bayat Ekmekle Taze Lezzetler? yarışmasıyla kadınlar 'israfa dur' dedi - Son Dakika

İSTANBUL-?Bayat Ekmekle Taze Lezzetler? yarışmasıyla kadınlar 'israfa dur' dedi

'Bayat Ekmekle Taze Lezzetler' yarışmasıyla kadınlar 'israfa dur' dedi

İSTANBUL, (DHA)- Ramazan ayına sayılı günler kala Tuzla'da 'Bayat Ekmekle Taze Lezzetler' yarışması düzenlendi. Toplam 30 kişinin katıldığı yarışmada, israfı önlemek amacıyla bayat ekmekler değerlendirilerek tatlısından tuzlusuna birçok çeşit yemek yapıldı. İlk üçe giren yarışmacılar ise ödüllendirildi.

Tuzla Belediyesi ekmek israfını önlemek amacıyla ilçe genelinde 'Ödüllü Bayat Ekmekle Taze Lezzetler? projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında bugün düzenlenen yarışmayla vatandaşların bayat ekmeklerle hazırladığı yemekler, Şef Yıldız Öz Samaha, Eyüp Kemal Sevinç ve Şükran Kaymak'tan oluşan jüri üyeleri tarafından tek tek değerlendirildi. Yarışmanın birincisine mikser mutfak şefi, ikincisine yağsız fritöz, üçüncüsüne ise blaneder seti, tüm katılanlara ise çaydanlık hediye edildi.

Yarışmanın en iyi ilk üçü seçilirken özellikle en fazla bayat ekmekten yapılan yemekler tercih edildi. Üçüncülüğü yaptığı köfteyle Yasemin Güllüce, ikinciliği ekmekli pudingiyle Hacer Betül Yıldırım, birinciliği ise trit ekmeğiyle Sümeyye Kaymak aldı. Tuzla Belediye Bakanı Dr. Şadi Yazıcı ile şefler de Umm Ali tatlısı yaptı.

'EV EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK TARİFLER'

Başkan Dr. Şadi Yazıcı, 'Ev ekonomisine katkı sağlayacak olan bayat ekmeklerden taze lezzetler isimli yemek yarışması düzenliyoruz. Aslında çok daha önemlisi tasarruf. ve ev ekonomisine katkı sağlayacak olan bayat ekmeklerden taze lezzetler yaratmaya çalışıyoruz. Bu yarışmamızın üçüncüsünü düzenliyoruz. Aslında ülkemizin geneline baktığımızda 214 milyar liralık bir gıda israfının olduğunu düşündüğümüzde bunun tasarruf tedbirlerinde sadece ekmek olarak geri dönüşümüyle beraber 2.8 milyar liralık bir geri dönüşümü bakanlığın desteği ve yerel yönetimlerle beraber yaklaşık günde 1 milyon 50, yıllık yaklaşık 4 milyona yakın ekmeğin çöpe atılmasını engellemiş oluyoruz" açıklamasını yaptı.

"İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRIYORUZ"

Bunun çok büyük tasarruf olduğuna değinen Dr. Yazıcı şunları söyledi:

"Yiyiniz, içinizi israf etmeyiniz diyen bir medeniyetin evlatları olarak bize bu tür organizasyonlarla ev ekonomisine katkı, israf etmemek, bu geri dönüşen ekmeklerle yemek gıda ve yemeğe dönüştürürken aynı zamanda gıda kolisine dönüştürüp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. İhtiyaç fazlası ve ihtiyaç sahibiyle dünyada karşılaşırsa dünyada açlık bitecek. Belki yoksulluk bitecek. Ama işte bu dengeyi sağlayacak olan yerelden başlayan bu tür çalışmalarla buradan bir kıvılcım yaptık. Katılan yarışmacılara başarılar diliyorum."

'EKMEKLERİ KURUTUP YOĞURTLA SÜSLEDİM'

Yarışmaya katılan 30 yaşındaki Sema Sarıkaya, bayat ekmeklerle yemek yapılacağını duyunca çok heyecanlandığını söyledi. Özellikle sosyal sorumluluk projesi olduğu için yarışmaya katıldığını belirten Sarıkaya, 'Ramazan ayına da girerken böyle israfı önleyen bir çalışma yapılması çok iyi oldu. Yarışmayı düzenlediklerinden dolayı belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Ben ekmekleri değerlendirmek için kuruttum. Ardından üzerlerini yoğurtla süsledim. Patlıcan ve biberleri kızartıp üzerine koydum. Çok heyecanlıyım. Umarım birinci olurum. Arkadaşlarım da çok güzel yemekler yapmış. Onlara da başarılar diliyorum. İsraf etmemeliyiz' açıklamasını yaptı.

'5 AYLIK KIZIMLA KATILDIM'

30 yaşındaki Pembe Gül Ardıç da 'İsrafı önlemek adına bu yarışmaya katıldım. Çocuklarımızın geleceği için bu çok önemli. Ben de 5 yaşındaki kızımla buraya katıldım. Mutfakta yağ, tuz, şeker gibi birçok şey ile tasarruf etmeye çalışıyorum. Umarım birinci olabilirim ben de bu yarışma için yaz güneşi pastası yaptım. Hiç un kullanmadan ekmekleri kek haline getirdim. Üstüne muhallebi döktüm. Üstünü süsledim' dedi.

YEMEK TARİFİ KİTABI DA HAZIRLANACAK

Yarışma sonrası ise dereceye giren 30 yarışmacının hazırladıkları yemeklerin tarifinden oluşan 'Bayat Ekmekle Taze Lezzetler' kitabı hazırlanacak. Ayrıca toplanan tüm bayat ekmekler Tuzla Belediyesi tarafından gıda kolisine dönüştürülerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilecek.