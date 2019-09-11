Son Dakika Haberleri: Bayat ekmekler köpeklere mama olacak
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Bayat ekmekler köpeklere mama olacak

1 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı'da Belediyesi tarafından "Çöpe değil ekmek kutusuna atın" sloganı ile başlatılan proje kapsamında bayat ekmeklerden köpeklere mama yapılacak.

Bayat ekmekler köpeklere mama olacak, System.String[]

Tekirdağ'ın Kapaklı'da Belediyesi tarafından "Çöpe değil ekmek kutusuna atın" sloganı ile başlatılan proje kapsamında bayat ekmeklerden köpeklere mama yapılacak.

Kapaklı Belediyesi, örnek bir projeyi hayata geçirdi. Belediye, "Çöpe değil ekmek kutusuna atın" projesiyle, her gün çöplere atılan bayat ekmeklerin israf olmaması için ilçenin bir çok noktasına ekmek kutuları yerleştirdi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada ekmek israfıyla ilgili duyarlılık oluşturarak vatandaşı bilinçlendirmek amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Türkiye'de günde 6 milyon ekmeğin çöpe atıldığını aktaran Çetin, "Kapaklı Belediyesi olarak bu konuya dikkat çekerek çöpe atılmak istenen bayat ekmekleri sokak hayvanlarımıza ulaştırmak için çalışma başlattık. Şehrimizde ekmek israfının önüne geçmek ve bayatlayan ekmeklerin evsel atıklarla birlikte çöpe gitmesini önlemek amacıyla ilçemizde 4 ayrı pilot noktaya yerleştirilen bayat ekmek toplama kutularının, ilerleyen günlerde sayılarını arttırmayı planlıyoruz. Toplanan bayat ekmeklerle sokak hayvanlarına mama yapılacak. Halkımızdan ricamız, bu kutulara sadece ekmek atmalarıdır." dedi.

Mustafa Çetin, Tekirdağ, Kapaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:58 Kaynak: AA
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