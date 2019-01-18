Bayat Ekmekler Sokak Hayvanlarına AŞ Oluyor

Şanlıurfa
'nın merkez Haliliye Belediyesi
tarafından günlük olarak toplanan bayat ekmekler, hayvan barınağındaki sokak hayvanlarına yemek oluyor.
Kentti 5 yıldır "Ekmek nimettir yeri çöp değildir" projesini yürüten Haliliye Belediyesi, ekmek israfının önüne geçmek amacıyla yaklaşık 40 mahalleye bine yakın bayat ekmek kutusu yerleştirdi.
Kutularda toplanan günlük yaklaşık bir ton ekmeğin bir bölümü besicilere, bir kısmı da sokak hayvanların kaldığı barınağa yemek olarak kullanılıyor.
Haliliye Belediye Başkan Vekili Aysel Göncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak amacıyla 4 yıl önce başlattıkları projenin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.
Bir süre önce Türkiye
israf raporunun açıklandığını anımsatan Göncü, ekmek israfında artış yaşandığını belirterek, "2014 yılında başlattığımız proje kapsamında mahallelere koyduğumuz kutulardan günlük 1 ton fazla bayat ekmek topluyoruz. Bu topladığımız ekmeleri sokak hayvanları için değerlendiriyoruz. Ekiplerimizin topladığı ekmekler, araçlarla hayvan barınağına teslim ediyoruz. Orada hayvanlara yemek olarak veriliyor. Proje kapsamında yeni kutular yapımı devam ediyor. İhtiyaç ve talep edilen mahallere kutularımızı yerleştirmeye devam ediyoruz. Ekmek israfının olmamasını istiyoruz." diye konuştu.
Göncü, TÜİK
verilerine göre, Türkiye'de gıdaların yüzde 22'sinin hiç tüketilmeden çöpe atıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Bizler yürüttüğümüz 'Ekmek nimettir yeri çöp değildir' projesiyle ekmek israfını önlemeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız da bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Tüketmedikleri ekmekleri daha sonra kullanmak için saklayabilir. Bayat ekmeğin değerlendirileceği bir sürü yöntem var. Bu şekilde olursa hem ekmek israfı önlenmiş olur hem de ekmek çöpe atılmadan değerlendirilmiş oluyor. Ekiplerimiz her gün düzenli bir şekilde çıkıp ekmekleri toplayıp gerekli yerlere teslim ediyor."
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kedi ve Köpek Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Mehmet Nebi de merkezde kedi ve köpek olmak üzere 100'den fazla hayvanın barındığını söyledi.
Amaçlarını ekmek israfını önlemek olduğunu belirten Nebi, " Burada çok sayıda hayvan var. Belediyenin toplandığı bayat ekmeleri kedi ve köpeklere veriyoruz. Vatandaşlarımızdan talebimiz bayatlayan ekmeklerin çöpe atılmaması. Onları kutulara koysunlar. Ekmelerini veya yemekleri bize getirsinler. Buradaki hayvanların gıda ihtiyaçlarını karşılanmış olur. Amacımız ekmek israfının önüne geçmek. Vatandaşların duyarlı olmasını istiyoruz." dedi.