Bayat ekmekler sokak hayvanlarına mama olacak - Son Dakika

Çorum Belediyesi, sokak hayvanları için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Hem israfın önüne geçmek hem de bayat ekmeklerden sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı proje, hayvan severlerin takdirini topladı.

Kent merkezindeki 35 noktada bulunan Halk Ekmek büfelerinin yanlarına bayat ekmek toplama kutusu monte ettiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, "Hemşehrilerimizden ricamız evlerde biriken bayat ekmekleri çöplere atmak yerine halk ekmek büfelerinin yanına monte ettiğimiz bayat ekmek toplama kutularına bırakmalarıdır." dedi.

Toplanan bayat ekmekleri kuru mamaya dönüştürerek hem sokak hayvanları için hem de yaban hayvanları için değerlendireceklerini dile getiren Çöplü, "Buralarda biriken bayat ekmekleri sokak hayvanlarına vermek isteyenler de alabilirler. Kalan ekmekleri biz de Çorum Belediyesi olarak değerlendireceğiz. Bu sayede ekmek israfının da önüne geçmiş olacağız. diye konuştu. - ÇORUM