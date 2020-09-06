Bayat ekmekler sokak hayvanlarına veriliyor - Son Dakika

Malatya'da mahalle ve caddelere yerleştirilen bayat ekmek kutularından günlük 200 kilogram ekmek toplanarak sokak hayvanlarına veriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekmek israfının önüne geçmek için başlatılan "Bayat Ekmek Kutusu" uygulamasıyla topladığı ekmekleri sokak hayvanlarına yemek olarak kullanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Şube Müdürü Şaban Aşıcı, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde 300 bayat ekmek kutusu bulunduğunu belirtti.

Kutulardan günlük 200 kilogram ekmek toplandığını aktaran Aşıcı, şunları kaydetti:

"Müdürlüğümüz ekipleri tarafından toplanan ekmekler, tabiat parklarına, çöp sahasına, hayvan barınağı, baraj göletinin çevresi ile ekiplerimiz tarafından önceden belirlenen ve sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu alanlara bırakılmaktadır. Ekmek israfı konusunda da vatandaşların tüketebilecekleri kadar ekmek almaları ve tüketim noktasında daha dikkatli olmaları konusunda vatandaşların duyarlı davranmalarını rica ediyoruz."