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Bayat ekmekler sokak hayvanlarının yemeği oluyor

23 dakika önce

Kocasinan Belediyesi'nin ekmek israfını önlemek için uygulamaya koyduğu "Bayat Ekmek Kutuları"nda toplanan ekmekler sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.

Bayat ekmekler sokak hayvanlarının yemeği oluyor, System.String[]

Kocasinan Belediyesi'nin ekmek israfını önlemek için uygulamaya koyduğu "Bayat Ekmek Kutuları"nda toplanan ekmekler sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, "Ekmek tarlada çitçinin, sofrada senin emeğin", "Ye, iç ama israf etme" mesajlarıyla toplumsal bilinç oluşturmasının hedeflediği bayat ekmek kutuları, mahallelerin çeşitli yerlerine yerleştiriliyor.

Ekipler tarafından düzenli olarak kutularda toplanan ekmekler, sokak hayvanlarına ve doğadaki diğer canlılara besin olarak ulaştırılıyor.

Ekmeğin israfını önlemek için önemli bir çalışma yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın temel gıda maddesi durumundaki ekmek sofralarımızın vazgeçilmezi, başı tacıdır. İnancımızın temelinde ekmeği çok değerli gören bir toplumun mensuplarıyız. Bu yüzden nimet olan ekmeğin israfını önlemek ve bu konuda duyarlılık oluşturmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Bunlardan biri olan Bayat Ekmek Kutuları ile asıl vermek istediğimiz mesaj ekmeği israf edilmeden, yetecek şekilde tüketmemizdir. Gayretimiz, israfın önüne geçmektir. Bu vesile ile israfsız bir belediye olarak, israfın önlenmesine yönelik yapılan tüm çalışmalara öncülük etmeye devam edeceğiz."

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:54 Kaynak: AA
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