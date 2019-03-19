Bayat Ekmekleri Yemek ve Tatlılara Dönüştürdüler

Mardin'de ortaokul öğrencileri israfı önlemek ve farkındalık oluşturmak için bayat ekmeklerden yemek ve tatlı yaptı.

Mardin'de ortaokul öğrencileri israfı önlemek ve farkındalık oluşturmak için bayat ekmeklerden yemek ve tatlı yaptı.



Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, "Çevre Bilinci ve Sıfır Atık" projesi kapsamında kermes düzenledi. Öğrenciler, okul bahçesinde kurulan stantlarda, bayat ekmeklerden hazırladıkları köfte, pide gibi yemekler ve tatlıların yanı sıra yaptıkları el işi oyuncakları da sergiledi.



Proje sorumlusu öğretmen Meltem Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, her gün yaklaşık 5 milyon ekmeğin çöpe gittiğini söyledi. Ekmek israfını önlemek ve gençlerde bu konuda bilinç oluşturmak istediklerini ifade eden Erol, şöyle konuştu:



"Proje kapsamında 20 bayat ekmekle yapılan yiyecek belirledik ve bunları sağ olsun velilerimizin katkısıyla ürünlere dönüştürdük. Her standımızda bayat ekmekle yapılan, evde kalmış ekmeklerimizi değerlendirerek farklı bir yemekle tekrar tüketebilmeyi hedefledik, çok güzel sonuçlar aldık."



Öğrencilerden Dilara Özdemir de hem israfı önleyip hem de farkındalık oluşturmak için ailesiyle yemek ve tatlı yaptıklarını söyledi.



Bayat ekmekle yaptıkları yemek ve tatlıların hazırlanışını anlatan afişler tasarladıklarını dile getiren Özdemir, "Birkaç tane yemek yaptık bunlar, bayat ekmek tatlısı, gözleme, kekimiz. İnsanlar evde kolayca yapabilsin diye tarifini afişlere bastık." dedi.



Rümeysa Sincar ise "Emeğinizi, ekmeğinizi, geleceğinizi çöpe atmayın, israf etmeyin gerekirse böyle yemeklerde kullanabilirsiniz." diye konuştu.

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