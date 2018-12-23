Bayat Ekmeklerle Yemek Yapıp İsrafa Dikkati Çektiler

ANKARA(AA) - Pursaklar Belediyesi
tarafından Bayat Ekmek Yemek Yarışması ve Yöresel Yemekler Yarışması düzenlendi.
Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kadınlara yönelik gerçekleştirilen yarışmada, Profesyonel Aşçılar Derneği'nin usta aşçıları, yapılan yemekleri titizlikle inceleyip not verdi.
Yöresel yemeklerde birinci olan Serpil Mengüç ve Meltem Soyuduru kazandıkları paraları Yemen
'e bağışladı. Havva Çalışkan ve Kamuran Kadıoğlu
2'inci, Günhan Özdemir ve Handan Eker de 3'üncü oldu.
Bayat Ekmek Yemek Yarışmasında ise Şevval Kösek ve Beyhan Kabasakal ile Hafize Köse ve Fatoş Okumuş takımı birinciliği paylaştı.
Yöresel yemek yarışmasının birincisine bin 500, ikincisine bin ve üçüncüsü 500 lira para ödülü Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin
tarafından verildi.
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, yarışmanın ardından yaptığı konuşmada, ekmek israfına dikkat çekmek için yarışmayı düzenlediklerini söyledi. Ankara
Profesyonel Aşçılar Derneği (ANPADER) Başkanı Mahmut Dolmacı da bayat ekmeklerin değerlendirmeleri için bütün belediyelerde ders vermeye hazır olduklarını ifade etti.