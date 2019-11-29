Son Dakika Haberleri: Bayat ekmekten 150 çeşitli yemek ve tatlı yaptılar
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Bayat ekmekten 150 çeşitli yemek ve tatlı yaptılar

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta bir okulda veli ve öğretmenler bayat ekmekten 150 çeşit yemek ve tatlı yaptı.

Bayat ekmekten 150 çeşitli yemek ve tatlı yaptılar, System.String[]

Kahramanmaraş'ta bir okulda veli ve öğretmenler bayat ekmekten 150 çeşit yemek ve tatlı yaptı.


Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesindeki 26 Ocak İlkokulunda öğretmenler, öğrenciler ve velileri ekmek israfının önlenmesi için okul geneli çalışma başlattı. Veli ve öğretmenler bayat ekmekleri kurutarak un haline getirdikten sonra yaklaşık 150 çeşit yemek ve tatlı yaptı. Okulda satışa sunulan yemeklerin geliri ise ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlandı. Yapılan çalışmada öğrencilerin israf konusunda bilinçlenme ve bayat ekmekten nasıl ürünler elde edileceğini öğretildi.


Ekmek israfıyla ilgili duyarlı olunması gerektiğini söyleyen okul müdürü Rasim Özdemir, "Ekmek israfını önleme amacıyla böyle bir kermes yapmayı planladık. Günümüzde 5 milyon ekmeğin israf edildiğini düşünürsek emeğin önemini anlatmak istedik. Burada yaklaşık 150 çeşit yemek ve tatlı yapıldı" diye konuştu.


Veli Figen Gördük ise "Tüm ürünlerimizi bayat ekmekten yaptık. Amacımız ekmek israfından insanlarımızı kurtarmaktır. O kadar insan açlıktan ölürken bizlerde israf edilen ekmeklerden neler yapabileceğimizi gösterdik" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Pazarcık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
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