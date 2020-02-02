Bayat ekmekten harika lezzetler - Son Dakika
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Bayat ekmekten harika lezzetler

6 saat önce

Altındağlı kadınlar, ekmek israfını önlemek ve israf etmemenin önemine dikkat çekmek için bayat ekmekten yemek yapma yarışması düzenledi.

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Altındağlı kadınlar, ekmek israfını önlemek ve israf etmemenin önemine dikkat çekmek için bayat ekmekten yemek yapma yarışması düzenledi.


Altındağ Belediyesi Karakum Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar, bayat ekmeği dönüştürerek lezzetli yemekler ortaya çıkardı. En lezzetli yemeğe imza atabilmek için tüm hünerlerini sergileyen Karakum Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, ortaya çıkardıkları yemek çeşitleriyle görenleri şaşırttı. Bayat ekmeği değerlendirerek yapılan


"bayat ekmek tatlısı, bayat ekmek köftesi, ekmek tatlısı, mantı, bayat ekmek pizzası, bayat ekmekten tavuklu tirit" gibi yemekler katılımcıların büyük beğenisini topladı. El emeklerini beğeniye sunan kadınlar arasından seçimi, yine merkez üyesi kadınlar yaptı. Yapılan tadımlar, ekmeği değerlendirme yöntemi ve oluşturma gibi konularda detaylı incelemeler yapılması sonucunda merkez üyeleri Hatice Kayış, Hülya Özkan ve Zekiye Acar ilk üçe girmeyi başardı.


Karakum Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi Hatice Kayış, amaçlarının ekmek israfının önüne geçmek olduğunu söyledi. Herkesin ekmek israfını önlemek için çaba göstermesini isteyen Kayış, "Annelerimiz ekmeği hiç atmazdı. Bayat ekmeği değerlendirerek yemekler yaparlardı. Biz de onlardan gördük. Yıllar içerisinde kendi becerimizi de işin içine katınca bayat ekmekten çok lezzetli yemekler yapmaya başladık. Önemli olan atmamak, değerlendirmek" dedi. - ANKARA

Altındağ Belediyesi, Hatice Çarpar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:14 Kaynak: İHA
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