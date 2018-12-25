Bayat'ta Eğitime Ara Verildi
1 saat önce
Çorum'un Bayat ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
Çorum
'un Bayat
ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
Bayat ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İlçede görev yapan engelli ve hamile kamu personellerin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:22 Kaynak: İHA
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