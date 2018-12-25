Son Dakika Haberleri: Bayat'ta Eğitime Ara Verildi

Bayat'ta Eğitime Ara Verildi

1 saat önce

Çorum'un Bayat ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Bayat'ta Eğitime Ara Verildi, System.String[]
Çorum'un Bayat ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Bayat ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İlçede görev yapan engelli ve hamile kamu personellerin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:22 Kaynak: İHA

Çorum, Bayat, Güncel
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