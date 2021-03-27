Bayat'ta korona virüs denetimleri sürüyor - Son Dakika

Çorum'un Bayat ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Bayat Belediyesi Zabıta Amirliğine bağlı ekipler tarafından pazar yerinde yapılan denetimlerde görevliler, vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları için çağrıda bulundu. Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü de, gıda sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret ederek tedbirleri yerinde denetledi.

Denetim faaliyetlerinin devam edeceğini dile getiren Başkan Ünlü, maskenin kişinin hem kendisini hem de karşısındaki kişiyi virüse karşı korumada en önemli etken olduğunu ifade etti. Bayat halkının pandemi kurallarına dikkat ettiğini açıklayan Başkan Ünlü, "İçinden geçtiğimiz bu zor süreçte kurallara uyan halkımıza teşekkür ediyorum. Herkes büyük bir duyarlılığa sahip. İnşallah hep beraber Covid-19 sürecini başarı ile atlatacağız" dedi. - ÇORUM