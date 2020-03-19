Bayat'ta virüse karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Çorum'un Bayat ilçesinde virüs salgınına karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor.



Bayat Belediyesi salgın hastalık riskine karşı önlemlerini artırırken, ilçe genelinde dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları da aralıksız sürüyor.



Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Korona virüsü salgınına karşı tedbir olarak ilçede dezenfekte çalışmalarınının günübirlik aralıksız devam ettirdiklerini belirterek, "Başta cami ve bütün ibadethanelerde, ihtiyaç duyulan kamu alanlarına, parklar ve çocuk oyun grupları gibi insanların toplu bulundukları alanlarda, dezenfekte çalışmalarını gün aşırı düzenli şekilde yürütüyoruz" dedi. - ÇORUM