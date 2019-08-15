Son Dakika Haberleri: Bayat'ta yangın: 4 ev kül oldu
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Bayat'ta yangın: 4 ev kül oldu

34 dakika önce

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Dorukseki köyünde çıkan yangında 4 ev küle döndü.

Bayat'ta yangın: 4 ev kül oldu, System.String[]
Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Dorukseki köyünde çıkan yangında 4 ev küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında H.U., A.U., A.K. ve N.U.'ya ait evler alevlere teslim oldu.

Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM
Çorum, Bayat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:50 Kaynak: İHA
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