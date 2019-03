Baybakov: "Nükleer Güce Sahip Olmak, İnsanların Hayatlarını Kolaylaştırmak Demektir"

Dünyanın lider nükleer teknoloji şirketlerinden Rosatom, farklı ülkelerde yer alan ve 16'sı Rusya da, 5'i de uluslararası olmak üzere toplam sayısı 21'e ulaşan bilgi merkezleriyle toplumu nükleer teknolojiler konusunda bilgilendiriyor. ANO Energy of the Future Genel Müdür Yardımcısı Alexandr Baybakov, "Nükleer güce sahip olmak, insanların hayatlarını kolaylaştırmak demektir" dedi.



Rosatom'un en önemli bilgi merkezlerinden biri de Türkiye'de, Mersin'de faaliyet gösteren Akkuyu Nükleer Mersin Bilgilendirme Merkezi. ANO Energy of the Future Genel Müdür Yardımcısı Alexandr Baybakov, "Bizim görevimiz, insanlara basit ve kolay anlaşılabilir bir dil ile nükleer güç santrallerinin çevreye hiçbir şekilde zarar vermeyeceğini anlatmak. Böylece insanların güven seviyesi yükseliyor" dedi.



Tomsk'da kurulan ilk nükleer bilgilendirme merkezini, bugüne kadar 3 milyondan fazla kişi ziyaret ederken, bu rakam merkezlere olan yoğun ilgiyi de gösteriyor.



"Bilim ve teknolojiyi tanıtıyoruz"



Akkuyu Nükleer Mersin Bilgilendirme Merkezi'ni ziyaret eden Baybakov, nükleer bilgi merkezlerinin kurulması ve geliştirilmesi konusunda dünyanın en kalifiyeli uzmanlarından biri olarak değerlendiriliyor. Baybakov, 2010 yılından itibaren bilgilendirme merkezlerinde görev alıyor. Genel olarak, bilgi merkezlerinin kurulmasın ve geliştirilmesinden sorumlu olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca bilimsel, metodolojik malzemeler gibi eğitim için gerekli olan bilgilerin oluşturulması ve gözlemlenmesi görevi ile birlikte, çalışma sürecinin denetimini de yürütüyor.



Uluslararası bilgi merkezlerinin yapısı hakkında bilgi veren Baybakov, "Şu an Dacca (Bangladeş), Hanoi (Vietnam), Minsk (Beyaz Rusya), ve Astana'da (Kazakistan) bilgi merkezlerimiz var. Merkezlerimizin başlıca görevleri bilimin ve yenlikçi gelişmelerin tanıtımı ve modern nükleer teknoloji eğitimidir" ifadelerini kullandı.



"Nükleer teknolojileri halkla buluşturuyoruz"



Bilgilendirme merkezlerinde halkla nükleer enerji teknolojilerini buluşturduklarını ve insanların nükleerle ilgili merak ettikleri sorulara yanıt verdiklerini kaydeden Baybakov şunları söyledi:



"Bu merkezler öğrenciler, aileler ve nükleer teknolojiyi merak eden herkese hizmet veriyor. İnsanlar daha çok nükleer santrallerin ekolojik bakımdan tehlikeli olup olmadığını merak ediyorlar, güvenlik ve emniyette olduklarından emin olmak istiyorlar. Bence böyle tipik, tekrarlanan sorular, insanların nükleer santrallerin çalıştığı fiziki kuralların ve güvenliğin bilimsel olan kanıtlarından haberdar olmamalarından kaynaklanıyor. Bizler, insanlara basit ve kolay anlaşılabilir bir dille santrallerin çevreye hiçbir şekilde zarar vermeyeceğini anlatıyoruz. Böylece insanların güven seviyesi yükseliyor."



"Yeni aşama, video şovlar"



Baybakov, bilgi merkezlerinin her geçen gün daha da yenilendiğini ve burada kullanılan program ve teknolojilerin sürekli güncellendiğini vurguladı. Ayrıca Akkuyu Nükleer Mersin Bilgi Merkezi'nin nükleer enerji hakkında bilgi edinmek için önemli bir adres olduğunu, merkezde yayınlanan interaktif videoların bilgi edinme sürecini daha da keyifli hale getirdiğini de belirtti.



Bu videoların hem Rusya'da hem de bilgi merkezi bulunan diğer yabancı ülkelerde onaylandığını dile getiren Baybakov, "Artık Akkuyu Nükleer Mersin Bilgilendirme Merkezi'nde ziyaretçilerin sorularını iki harika video ile yanıtlayabiliyoruz. İlk videoda tipik bir nükleer güç santralinin çalışma prensibini, ne kadar güvenli ve ekonomik olduğu anlatılıyor. Nükleer enerjinin modern yaşamda nasıl kullanıldığı ise hikayenin ana konusunu oluşturuyor. Bu videoda nükleer santrallerde enerjinin nasıl üretildiğini, atomun yapısını ve nükleer reaktörde gerçekleşen süreci öğrenebilirsiniz. Videoya bağlı gelişim programında bulunan interaktif takım oyunları ve sınavlar ile öğrenilen bilginin pekiştirilmesi sağlanıyor. İkinci videoda ise radyasyonun tıp, tarım, uzay programları, arkeoloji ve diğer endüstrilerde nasıl kullanıldığı, bilimsel terimlerin ve kuralların daha rahat anlaşılabilmesi için basit bir dille anlatılıyor. Nükleer güce sahip olmak, insanlar için hayatı kolaylaştırmak demektir, tersi değil. Bilgilendirme merkezlerimize gelen tüm ziyaretçilerimiz, kesin, tarafsız ve bilime dayalı bilgiler edinmek için orada bulunuyorlar. Bizimde amacımız tam olarak bu" şeklinde konuştu.



"Mersin'de 89 binin üzerinde kişi bilgi aldı"



Mersin'de yer alan Akkuyu Nükleer Mersin Bilgilendirme Merkezi, 31 Aralık 2012'den bu yana faaliyet gösteriyor. Merkezin Başkanı Eyyup Lütfi Sarıcı ise şu bilgileri paylaştı:



"Merkezde güncellenmiş etkileşimli videolarımız var. Bu videolar bilgi alma sürecini ziyaretçiler için daha keyifli hale getiriyor. Son 6 yılda, Akkuyu Nükleer Mersin Bilgi Merkezi'ni ziyaret eden ve merkez ile 2012-2014 yılları arasında aktif olan Büyükeceli Bilgi Merkezi'ndeki etkinliklere katılan kişilerin sayısı 89 bini geçti. Ziyaretçiler en çok Akkuyu NGS'nin kurulması için neden Mersin'in seçildiğini, insanlara ne gibi faydalar sağlanacağını, öngörülen riskler ve çözümlerin neler olduğunu, santralin genel özelliklerini, istihdam kapasitesini ve nükleer enerji ile ortaya çıkan yeni teknolojileri merak ediyor. Burada nükleer santralin çalışma prensibi görsel olarak 3 boyutlu modeller ve videolar ile ziyaretçilere anlatılıyor. NGS, reaktör, diğer modeller ve nükleer teknolojinin sanayide ve modern yaşamımızda kullanımı hakkında her açıdan bilgi edinmek mümkün oluyor."



Merkez, çocuklar, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, tıp, tarım, eğitim ve turizm meslek birlikleri ve dernekleri, devlet kurum ve kuruluşları, medya temsilcileri ve turistlerin yanı sıra Çekya, Fas, Mısır ve Kenya gibi ülkelerden gelen komiteleri ağırlıyor.



Popüler bilim merkezleri



Dünyanın dört bir yanında kurulan bilgilendirme merkezleri, 250-400 metrekarelik alanlarda faaliyet gösteriyor. Öğrenci ve çocukların öncelik gösterildiği merkezleri ayda ortalama bin 600 kişi ziyaret ediyor. Ziyaretçilerin merkezde kalış süresi de ortalama 1 saati buluyor. Merkezlerde bulunan video salonlarında 3D panorama projeksiyonları kullanılırken, merkezlerdeki video programlarıyla da nükleerle ilgili merak edilen konularda bilimsel gerçekler anlatılıyor. Merkezler birçok aktiviteyle de 'popüler bilimin merkezleri' olarak da çalışıyor. - MERSİN

