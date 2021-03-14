Baybatur'dan okullara ziyaret - Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Sosyal Bilimler Lisesi, Türk Kızılay İlkokulu ve Kemal Pınar İlkokulu'nda incelemelerde bulundu. Daha sonra kamulaştırma çalışmaları tamamlanan ve yatırım programına alınan Lalapaşa Camii önündeki okul arsasını gezen Baybatur, yetkililerden bilgi aldı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Yunusemre ilçesinde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi, Türk Kızılay İlkokulu ve Kemal Pınar İlkokulu'na bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Baybatur'a İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, muhtarlar ve partililer eşlik etti.

Ziyaretlerin ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, "Bugün bazı okullarımızı ziyaret ettik. Yunusemre ilçesinde Sosyal Bilimler Lisesi'ni eğitim öğretime açtık. Bu okul 24 derslikli modern bir binaya kavuştu. Bugün ayrıca Türk Kızılay'ı tarafından bize 3 milyon hibe edilerek 8 milyona tamamladığımız yine 24 derslikli Türk Kızılayı İlkokulu'nu da gördük. Ayrıca Kemal Pınar İlkokulumuzun 16 derslikli binasını da yerinde ziyaret ettik. Bu okullarımızın 3'ü de eğitim öğretime hazır hale geldiler. Son olarak ta kamulaştırma çalışmaları tamamlanarak yatırım programına alınan Lalapaşa'da 24 derslikli eğitim kurumumuzun yerini ziyaret ettik" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Fatih Katıöz de "Yunusemre ilçemize yapılan eğitim yatırımlarını yerinde inceledik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ise "Bu binalarımız vekillerimizin İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleri ile gerçekleştirildi. İlçemizde yaptıkları katkılardan dolayı kendilerine teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Hakikaten bölge insanlarımızın okul ihtiyacını karşılamak amacıyla önemli eserler yapıldı. Eskiden 4-5 sene okul yapımı sürerdi. Ama şimdi ortalama 18 ay gibi liseler dahil kısa sürede okullar yapılıyor. Laboratuvarlarından çok amaçlı salonlarına, anaokullarından yemekhanelerine kadar çok güzel okulların yapılmasından memnunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere milli eğitim camiasına Manisa'daki bürokratlara ayrı ayrı teşekkür ederim. Muhtarımızda Lalapaşa Camii'nin önünde boş alan olduğunu bize söylemişti. Burada uzun yıllardır olan kamulaştırma problemi çok şükür çözüldü. Proje aşamasında projeleri çiziliyor. Önümüzdeki süreçte de buradaki okulunda ihalesini yapıp, yaklaşık 12- 13 ay sonra yapımını bitirip mahallemizde ki bu eksikliği de gidermiş olacağız" dedi.

Mutlu Mahallesi Muhtarı İsmail Barmaksız da "Temmuz ayında yapılacak olan okulun kamulaştırması da bitti. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı. - MANİSA