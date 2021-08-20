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Baybatur önce başkanları tebrik etti, sonra gençlerle oyun oynadı - Son Dakika

Baybatur önce başkanları tebrik etti, sonra gençlerle oyun oynadı

20.08.2021 22:12
Baybatur önce başkanları tebrik etti, sonra gençlerle oyun oynadı, System.String[]

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Haziran ayında başkanlığa seçilen Manisa Baro Başkanı Ümit Rona ve güven tazeleyen Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık'a tebrik ziyaretinde bulundu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Haziran ayında başkanlığa seçilen Manisa Baro Başkanı Ümit Rona ve güven tazeleyen Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık'a tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerin ardından kent merkezinde esnaf ziyareti de yapan Baybatur, davet üzerine girdiği bir oyun salonunda gençlerle konsol oyunu oynadı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Barosu'nun Haziran ayında gerçekleştirdiği seçimli olağan genel kurulunda Başkanlığa seçilen Ümit Rona'ya tebrik ziyaretinde bulundu. Yargı sisteminin önemli bir parçası olan avukatların savunma hakkının kullanılmasına, adaletin tecellisine, hak ve hürriyet kavramlarının gelişmesine önemli katkılar sunduğunu kaydeden Baybatur, "Devletimizin temeli olan adaleti ve hukukun üstünlüğünü temin etmek, milletimizin her bir ferdinin hukukunu korumak üzere canla başla görev yapan avukatlarımızın meslek örgütü olan Manisa Baro Başkanlığına seçilen başarılı ve sevilen Avukat Ümit Rona'yı ve ona destek olan tüm arkadaşlarını tebrik ediyorum" dedi.

Rona'nın bu zor ama önemli görevi başarı ile yerine getireceğine dair inancının tam olduğunu vurgulayan Baybatur, baro başkanlığını hak ederek kazanan Ümit Rona'yı ve yönetim kurulunu kutlayarak, Manisa için hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Rona da her kesime eşit mesafede durduklarını ve bu anlayışla hizmet ürettiklerini belirterek, Bayatur'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

STK ziyaretlerini Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği ile sürdüren Baybatur, Haziran ayında yeniden seçilerek, güven tazeleyen Dernek Başkanı Ufuk Tanık'ı tebrik etti. Manisa denince akla gelen ilk sembollerden birinin de mesir olduğunu belirten Baybatur, geçmişte dernek başkanlarının büyük hizmetlere imza attığını Ufuk Tanık'la birlikte ise derneğin farklı bir ivme yakaladığını ifade etti. Manisa'nın simgesel değerini markalaştırmada ve Türkiye'nin birçok yerine ulaşmasında Tanık ve ekibinin önemli bir başarı elde ettiklerini kaydeden Baybatur, "Kendisi ve yönetimini tebrik ediyor ve yeni dönemde de başarılar diliyorum. Bizlerde AK Parti milletvekilleri olarak, teşkilatları olarak derneğimizin her daim yanındayız, sonuna kadar da destekliyoruz. Yapacakları hizmetlerde bizlere de her zaman ne düşüyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Tanık, Baybatur'un her zaman derneğin yanında olduğunu vurgulayarak, "Hep birlikte Manisa'ya hizmet noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Kapımız her partiye açık. Biz burada dernekçiliğimizi yapıyoruz. Manisa'mız içinde zaman zaman bir araya gelip fikir teatisinde bulunuyoruz. Artık hiçbir şey, hiçbir kurum yalnız başına tanıtılmıyor. Güç birliği yaptıktan sonra şehirlerimizin Türkiye'mizin daha iyi tanıtılacağına inanıyorum. Yoğun çalışmaları arasında vakit ayırıp ziyaret ettiği için sayın vekilimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Gençlerle konsolda futbol oynadı

Baybatur, STK programları sonrası kent merkezinde esnaf ziyareti de yaparak, işveren ve çalışanlara hayırlı işler diledi. Ziyaretlerinde özellikle gençlerle de yakından ilgilenen Baybatur, genç kuşağın 'Z Kuşağı' olarak tanımlanmasını doğru bulmadığını ifade ederek, gençliği geleceğin mimarları olarak gördüğünü, İHA'ları, SİHA'ları yapan gençliğin bu gençlik olduğunu söyledi. Kendi gençlik yıllarından hatıralarını da paylaşan Baybatur, sıcak sohbetin ardından gençleri TBMM'ye davet etti. Daha sonra yol üzerinde bulunan bir oyun salonu önündeki gençlerle selamlaşan Baybatur, gençlerin konsol oynama davetini geri çevirmeyerek, Emir Tatlı ile futbol oynadı.

Baybatur'a ziyaretlerinde AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. - MANİSA

Baybatur önce başkanları tebrik etti, sonra gençlerle oyun oynadı
Baybatur önce başkanları tebrik etti, sonra gençlerle oyun oynadı
Baybatur önce başkanları tebrik etti, sonra gençlerle oyun oynadı
Baybatur önce başkanları tebrik etti, sonra gençlerle oyun oynadı
Baybatur önce başkanları tebrik etti, sonra gençlerle oyun oynadı

AK Parti, Haziran, oyunlar, Manisa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Baybatur önce başkanları tebrik etti, sonra gençlerle oyun oynadı - Son Dakika


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