Bayburt'a tatilciler akın etti, kent doldu taştı

Bayburt'a tatilciler akın etti, kent doldu taştıTürkiye'nin en az nüfusa sahip ili Bayburt, yaz aylarında gurbetçilerin tatil için memleketlerine dönmesiyle en kalabalık günlerini yaşıyor.

Bayburt'a tatilciler akın etti, kent doldu taştı

Türkiye'nin en az nüfusa sahip ili Bayburt, yaz aylarında gurbetçilerin tatil için memleketlerine dönmesiyle en kalabalık günlerini yaşıyor. Cadde ve sokaklarda, araçlar için park sıkıntısı yaşanırken kentteki yoğunluk, en çok esnafı memnun etti.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere diğer kentlere göç eden Bayburtlu vatandaşlar, bayram tatili için memleketlerine çıkarma yaptı. Yaz ayının gelmesi ve bayram tatili nedeniyle gurbetçiler de kente akın etti. Türkiye'nin en az nüfuslu ili olan Bayburt, tarihinin en kalabalık günlerini yaşamaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Şubat 2019 verilerine göre, 82 bin 274 kişi ile Türkiyenin en az nüfusuna sahip ili konumunda olan kentte, yurt içi ve dışından gelen ziyaretçilerle nüfusun 3 katına çıktığı belirtildi. Kentin cadde ve sokaklarında, araçlar için park sıkıntısı yaşanırken, vatandaşlar da kaldırımda yürümekte zorlanmaya başladı.Trafik ekipleri 724 şehrin her noktasında kilit olan trafiği açmak için mesai yapıyor.

CADDELER DOLDU TAŞTI

Kentte, Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta, araçların park edilmesiyle, trafik akışının güçlükle ilerlediği gözlendi. Trafik yoğunluğu bakımından en sakin şehirlerden biri olan kentte yaşanan yoğunluk nedeniyle kapalı ve açık otoparklarda doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Trafik polis ve belediye ekipleri de trafiği düzenlemek için yoğun mesai harcadı. Yurt dışındaki gurbetçilerin lüks otomobillerle geldiği kentte, vatandaşlar akrabaları ile hasret giderdi, yöresel ürünlerden de satın aldı. Kentteki hareketlilik ve yoğunluk esnafı da memnun etti.

'MEMLEKETİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ'

Yaşanan yoğunluktan en çok memnun kalan lokanta, fırın ve pastane gibi işletmelerin sahipleri, 'Bayburt Bayburt olalı böyle kalabalık görmedi' değerlendirmesinde bulundu, kente muhteşem bir canlanma olduğuna işaret etti.

Bayburt'a tatile gelen Davut Doğan, Eskiye nazaran Bayburtumuz gerçekten yaz aylarında kalabalıklaşıyor. Bugünde gördüğmüz gibi arabayı park edecek yer bulamadık dedi. İdris Bayar ise Bayburtlu hemşehrilerimiz bayburtumuza sılai rahimlerini yapıyorlar. Bundan dolayı bir Bayburtlu olarak gurur duyuyoruz. Deyim yerindeyse Bayburt Bayburt olalı böyle bi kalabalık görmedi diye konuştu. Sefa Kacır da Bizde bayram münasebetiyle memleketimize geldik. Bayburt Bayburt olalı böyle kalabalık görmedi. İğne atsanız yere düşmez park edecek yer bulamadık ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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