Son Dakika Haberleri: BAYBURT Aydıntepe Yeraltı Şehri ziyaretçilerini ağırlıyor
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BAYBURT Aydıntepe Yeraltı Şehri ziyaretçilerini ağırlıyor

29 dakika önce

Aydıntepe Yeraltı Şehri ziyaretçilerini ağırlıyorBAYBURT'un Aydıntepe ilçesinde yeraltı koridorlarıyla dikkat çeken Roma dönemine ait 3 bin yıllık tarihi Aydıntepe Yeraltı Şehri, ziyaretçilerini ağırlıyor.

Aydıntepe Yeraltı Şehri ziyaretçilerini ağırlıyor
BAYBURT'un Aydıntepe ilçesinde yeraltı koridorlarıyla dikkat çeken Roma dönemine ait 3 bin yıllık tarihi Aydıntepe Yeraltı Şehri, ziyaretçilerini ağırlıyor.
İlçede 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Aydıntepe Yeraltı Şehri'nin tamamının gün yüzüne çıkarılması için restorasyon projesi hazırlandı. 1996 yılında bir inşaat kazısı sırasında tesadüfen bulunan ve hiçbir yapı malzemesi kullanılmadan kayaların oyulması ile yerin 5 metre altında 2 metre yüksekliğinde 20 odası olduğu tespit edilen yeraltı şehrinin, geçmişte sığınak olarak kullanıldığı sanılıyor. Geçen yıl 50 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan yeraltı şehrinin, bir ucunun Bayburt Kalesi diğer ucunun ise 7 buçuk kilometre mesafedeki Kırzı köyüne kadar uzandığı tahmin ediliyor. Şu ana kadar 1200 metre uzunluğundaki koridorları keşfedilen Aydıntepe Yeraltı Şehri, ziyaretçilerini ağırlıyor.
BAYBURT Aydıntepe Yeraltı Şehri ziyaretçilerini ağırlıyor
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:08 Kaynak: DHA
Aydıntepe, Bayburt, Roma, Güncel
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