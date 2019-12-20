Bayburt bakan pakdemirli 5 yıllık plan, 25 yıla ışık tutacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt bakan pakdemirli 5 yıllık plan, 25 yıla ışık tutacak - Son Dakika

Bayburt bakan pakdemirli 5 yıllık plan, 25 yıla ışık tutacak

6 saat önce

Bakan Pakdemirli 5 yıllık plan, 25 yıla ışık tutacak (2)'VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI İLE OYNAYANLARIN CANINI YAKACAĞIZ'Gümüşhane'de tarım ve orman sektörü temsilcileri ile bir araya geldiği toplantının ardından Bayburt'a geçen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şair Zihni Kültür...

Bakan Pakdemirli 5 yıllık plan, 25 yıla ışık tutacak (2)

'VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI İLE OYNAYANLARIN CANINI YAKACAĞIZ'

Gümüşhane'de tarım ve orman sektörü temsilcileri ile bir araya geldiği toplantının ardından Bayburt'a geçen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Şair Zihni Kültür Merkezi'nde çiftçilerle buluştu. Üreticilere müjdeler veren Bakan Pakdemirli, Bir Fidan Bir Yaşam Projesi kapsamında; 20 çiftimize 337 bin TL değerinde destek vereceğiz. Çadır tipi koyun ahırı projesi kapsamında; 2 milyon değerinde 50 çiftçimize 200 başlı çadır desteği vereceğiz. Alternatif gelir getirici ürün yetiştiriciliği kapsamında 200 bin TL değerinde soğan, yem bezelyesi, nohut ve mercimek tohumu desteği vereceğiz. Tarım ve Orman Bakanı olduğum sürece hasat döneminde ithalata izin vermeyeceğim. Sizlerin alın teri ve emeği bizler için çok önemli. Emeklerinizi siyaset malzemesi bugüne kadar yaptırmadım, yaptırmayacağım. 2020'de taklit gıda noktasında büyük çalışmalar yapılacak. Gıda denetimi için gerekli bütün talimatları verdim. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanların ciddi ciddi canını yakacağız dedi.

'KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILARA DESTEK'

Balıkçılık filosunun yüzde 78'inin destekleme kapsamına alındığı duyuran Bakan Pakdemirli, küçük ölçekli balıkçılara yönelik destek ödemesinin bugün saat 18.00 itibarıyla başlayacağını bildirdi. Bakan Pakdemirli Bayburtlu balıkçı kardeşlerimize de bir müjdemiz var. Bu yıl bakanlığımıza küçük ölçekli avcılık yapan balıkçılarımız tarafından 12 bin 269 rekor sayılabilecek müracaat yapıldı. Biz de balıkçılık filomuzun yüzde 78'ini destekleme kapsamına aldık. Bugün saat 18.00 itibarıyla, 2019 yılı için 13 milyon liralık destekleme ödemesini balıkçılarımızın hesaplarına yatıracağız. Verdiğimiz bu destek balıkçı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun diye konuştu.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Sinan UÇAR, BAYBURT (DHA)

Bayburt bakan pakdemirli 5 yıllık plan, 25 yıla ışık tutacak

Bekir Pakdemirli, Gümüşhane, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:51 Kaynak: DHA
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