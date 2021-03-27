BAYBURT Bayburt'ta köy yoluna çığ düştü - Son Dakika

Bayburt'ta köy yoluna çığ düştü

BAYBURT'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı Darıca ile Yoncalı köylerini birbirine bağlayan yola çığ düştü. Ekiplerin 7 saatlik çalışmasıyla yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Merkeze bağlı Darıca ile Yoncalı köylerini birbirine bağlayan yola çığ düşmesi sonucu yol, ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, 2 iş makinesiyle yolun açılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki kar kütlesi, 7 saat süren çalışmayla temizlenerek, yol tekrar ulaşıma açıldı.