BAYBURT Bayburt'un 'Vefalı' leyleği 18 yıldır kubbeden ayrılmıyor - Son Dakika

BAYBURT Bayburt'un 'Vefalı' leyleği 18 yıldır kubbeden ayrılmıyor

Bayburt'un 'Vefalı' leyleği 18 yıldır kubbeden ayrılmıyorBAYBURT'un Arpalı beldesine bir leylek, 18 yıldır cami kubbesindeki yuvasından ayrılmıyor.

Bayburt'un 'Vefalı' leyleği 18 yıldır kubbeden ayrılmıyor

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BAYBURT'un Arpalı beldesine bir leylek, 18 yıldır cami kubbesindeki yuvasından ayrılmıyor. Yöre sakinlerinin 'Vefalı' adını verdiği leylek belde belediyesinin logosunda da kullanılıyor.

Arpalı beldesine 18 yıl önce göç eden iki leylekten biri elektrik tellerine çarpıp, akıma kapılarak telef oldu. Diğer leylek ise yakındaki Merkez Camii'nin kubbesine yuva kurdu. Yıllardır yuvasından göç etmeyen ve yöre sakinlerince 'Vefalı' adı konulan leylek, belde belediyesinin de simgesi oldu. Arpalı Belediyesi'nce 3 yıl önce logoda leylek görseli kullanılmaya başlandı. Leylek, bu yıl da kışa rağmen göç etmeyip, cami kubbesindeki yuvasında kaldı.

KUBBENİN TADİLATI ERTELENDİ

3 yıl önce leyleğin yuvasının bulunduğu Merkez Camii'nin yıpranan kubbesinde tadilat planlandı. Ancak leyleğin yuvasını terk edeceği düşünülerek tadilata bir süre başlanmadı. Cami yönetimi, kurşun alaşımla kaplı kubbedeki yıpranmanın boyutunun büyümesi üzerine onarım kararı aldı, tadilat çalışmalarına başlandı. Tadilat çalışmaları sırasında yuvasını zorunlu terk eden leylek, onarım süresince çevredeki binaların çatılarında konakladı. Leylek, tadilatın tamamlanmasıyla yenilenen kubbede yeniden bir yuva yaptı.

TANITIM KAMPANYASI YÜRÜTÜLECEK

Leyleğin artık beldeyle bütünleştiğini ifade eden Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, "Arpalılılar leyleği çok seviyor, leylek de Arpalılıları çok seviyor. Leyleğin tanıtımıyla ilgili bazı çalışmalar yaptık, ama yeterli değil. İnşallah yakın zamanda beldemizin girişine Vefalı'nın büyük bir maketini yapacağız. Turizme katkı sağlamak için ciddi bir kampanya yürüteceğiz. Geçtiğimiz dönemlerde Merkez Cami'nin kubbesinde bir çalışma oldu ve o yenileme esnasında leylek çok zorlandı. Hatta önceki belediye başkanımız leyleğe daha modern bir yuva yaptı, ancak leylek bu yeni yuvayı kabul etmedi. O yeni yuva yıkılana kadar oraya geri dönmedi ve sonra onu kaldırdılar, kendi imkanlarıyla yuvasını yaptı ve şu an orada yaşıyor. Vefalı, cami kubbesinin üstünde kendisine mutlu bir yaşam alanı çizmiş, bizde oraya dokunmak istemiyoruz" dedi.

'VEFALI'YA ÇOK ALIŞTIK'

Belde sakinleri, Vefalı'ya çok alıştıklarını belirterek, caminin tadilat döneminde leyleğin göç etmemesinden dolayı da mutlu olduklarını ifade etti. Esnaf Ahmet Kocatürk, leyleğe çok alıştıklarını belirterek, "Birçok kişi leyleği görmek için beldemize geliyor. Bu hareketlilik de esnafa fayda sağlıyor. 18 yıldır burada yaşıyor, yuvasına gelmeyince endişe ediyoruz. Birçok insanda olmayan vefa, leylekte var" diye konuştu.

Bayburt, Arpalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 09:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAYBURT Bayburt'un 'Vefalı' leyleği 18 yıldır kubbeden ayrılmıyor - Son Dakika
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