Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci'den Kadir Gecesi mesajı
42 dakika önce
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bayburt
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:04 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci
, Kadir Gecesi
dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Pekmezci, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kadir gecesini idrak etmenin ve ondan nasiplenmenin en iyi yolu Kur'an-ı Kerim'in eşsiz mesajını anlamak ve onun aydınlattığı istikamette yürümekten geçmektedir. Bu gece aynı zamanda dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gecedir. Bizler, hayatımızın çok hızlı seyreden akışı içinde böylesi müstesna zaman dilimlerini kendimizi yenileme fırsatı olarak değerlendirmeli, kendimizi sorgulayıp işlediğimiz hatalara tövbe edip yüce rabbimizden af ve bağışlanma dilemeliyiz.
Bu kutlu zaman dilimi öyle bir gece ki Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) "faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah'tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı" müjdesini vermektedir.
Bu vesile ile rahmet ve merhamet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek gecenin ufkumuzu ve gönül dünyamızı ebediyen aydınlatması temennisiyle, Kadir Gecesi'nin milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa iyilikler ve güzellikler getirmesini yüce rabbimizden niyaz ediyorum." - BAYBURT
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