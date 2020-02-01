Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, Esentepe Mahallesi sakinleriyle buluştu - Son Dakika

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Esentepe Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.



Güneşli Cami mahalle odasında organize edilen programda, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Pekmezci, bütün mahalleleri tek tek gezerek problemleri yerinde tespit ettiklerini ve öncelik sırasına göre çözdüklerini söyledi.

Esentepe Mahallesi'nde de daha önce incelemelerde bulunduklarını anımsatan Pekmezci, tüm mahallelerde hizmetleri aksatmadan yerine getirmeye gayret ettiklerini vurguladı.

Mahalle muhtarı Bekir Demir, Pekmezci'ye davetlerine icabet ettiği için teşekkürlerini sundu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, çeşitli kamu kurumları ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.