Son Dakika Haberleri: Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci İlk Nikahını Kıydı

Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci İlk Nikahını Kıydı

1 saat önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci göreve başlamasının ardından ilk nikahını kıydı.

Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci İlk Nikahını Kıydı, System.String[]
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci göreve başlamasının ardından ilk nikahını kıydı.

Bayburt Belediyesi Nikah salonunda gerçekleşen Kader ve Abdullah Hatipoğlu çiftinin nikah merasimlerine katılarak genç çiftlerin nikahlarını kıydı. Belediye Başkanı Pekmezci genç çifte mutluluklar dileyerek nikah cüzdanını geline verdi.

Aile kavramına dikkat çeken Pekmezci, dua ederek, damat ve geline nasihatte bulundu. Nikah akdinin ardından Başkan Pekmezci, genç çifte Bayburt Belediyesi adına Kur'anı Kerim, Türk Bayrağı ve fincan takımı takdim etti. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:27 Kaynak: İHA

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel
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