Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, Kurban Bayramı'nı kutladı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Pekmezci, mesajında, Kurban Bayramı'nı birbirini hatırlamanın, kardeşlik ahdini yenilemenin, birlik ve beraberliği pekiştirmenin bir imkanı olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Pekmezci, şunları kaydetti:

"İnancımızın, kültürümüzün ve medeniyetimizin güzelliklerini, değerlerini ihya etmek için bu günleri fırsat bilmeliyiz. Hiç şüphesiz bayramlar ancak bütün Müslümanlar için sevinç günü olduğunda ve sevinçler hep beraber yaşandığında gerçek anlamını bulacaktır. O zaman hüzünler azalacak ve gönüller sürur içinde muhabbetle dolacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın, Türk ve İslam aleminin bayramlarını tebrik ediyor, Cenab-ı Allah'tan sağlık, sıhhat, afiyet ve huzur içerisinde bir bayram geçirmelerini diliyorum."