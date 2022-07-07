Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, Kurban Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, Kurban Bayramı'nı kutladı

07.07.2022 13:12
Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, Kurban Bayramı'nı kutladı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Pekmezci, mesajında, Kurban Bayramı'nı birbirini hatırlamanın, kardeşlik ahdini yenilemenin, birlik ve beraberliği pekiştirmenin bir imkanı olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Pekmezci, şunları kaydetti:

"İnancımızın, kültürümüzün ve medeniyetimizin güzelliklerini, değerlerini ihya etmek için bu günleri fırsat bilmeliyiz. Hiç şüphesiz bayramlar ancak bütün Müslümanlar için sevinç günü olduğunda ve sevinçler hep beraber yaşandığında gerçek anlamını bulacaktır. O zaman hüzünler azalacak ve gönüller sürur içinde muhabbetle dolacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın, Türk ve İslam aleminin bayramlarını tebrik ediyor, Cenab-ı Allah'tan sağlık, sıhhat, afiyet ve huzur içerisinde bir bayram geçirmelerini diliyorum."

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, Kurban Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, Kurban Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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