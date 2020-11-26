Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci'nin acı günü - Son Dakika

Uzun bir süredir hastanede tedavi gören Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin oğlu Doç.Dr. Necati Serdar Pekmezci, hayatını kaybetti.
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin oğlu Doç.Dr. Necati Serdar Pekmezci İstanbul Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 aydır tedavi gördüğü amansız hastalığa yenik düştü.
41 yaşında hayatını kaybeden Doç.Dr. Necati Serdar Pekmezci'nin cenazesi yarın toprağa verilecek. - BAYBURT
- Kaynak: İHA
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