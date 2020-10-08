Bayburt Belediye Meclisinden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Bayburt Belediye Meclisinden Azerbaycan'a destek

08.10.2020 11:41
Bayburt Belediye Meclisinden Azerbaycan'a destek, System.String[]

Bayburt Belediye Meclisi, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Bayburt Belediye Meclisi, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında toplanan Belediye Meclisi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınamak ve Azerbaycan'ın yanında olduklarını göstermek amacıyla bildiri yayımlandı.

Başkan Pekmezci tarafından okunan bildiride, "tek millet, iki devlet" kimliğinin, yalnızca Ermenistan'a karşı değil, bu dostluk ve kardeşliği kendisi için risk gören tüm ülkelere karşı olduğu belirtildi.

Ermenistan'ın yaptığı saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulanan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Bayburt Belediye Meclisi üyeleri olarak Ermenistan'ın Azerbaycan'da özellikle sivillere yönelik yaptığı saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Ermenistan'ın 30 yıldır haksız ve hukuksuz bir şekilde işgal etmiş olduğu Azerbaycan topraklarını bir an önce terk etmelerini yüksek bir sesle haykırıyoruz.1916-1918 yılları arasında Rus işgalini ve Ermeni mezalimini yaşayan biz Bayburtlular olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizi çok iyi anlıyoruz. Biz burada bu açıklamayı yaparken, Bayburt'ta Ermeni çeteleri tarafından idam edilen belediye başkanı Hafız Süleyman'ın, taş mağazalarda diri diri yakılan ecdadımızın, tertemiz iffetleri kirlenmesin diye kendilerini kör kuyulara atan annelerimizin ve bütün şehitlerimizin aziz ve mübarek ruhlarının bizimle olduğunu hissediyoruz. Bizler tek bir ses ve tek bir nefes olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir ve beraberiz. Sevinçleri sevincimiz, üzüntüleri üzüntümüzdür. Bizler tek millet iki devlet anlayışı içerisinde Azerbaycan askeri birliklerinin Karabağ'a yönelik başlatmış olduğu kurtarma harekatının zaferle sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle Bayburt halkı adına, hain saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Hükmü Pekmezci, Azerbaycan, Ermenistan, Bayburt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayburt Belediye Meclisinden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

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