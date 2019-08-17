Bayburt Belediyesi Ağustos ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi
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Bayburt Belediyesi Ağustos ayı Meclis toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci başkanlığında gerçekleştirildi.
Bayburt Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:06 Kaynak: İHA
Belediyesi Ağustos ayı Meclis toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci
başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantı geçtiğimiz ayın zaptının okunması ve Başkan Pekmezci'nin Ağustos ayında yapılan çalışmalar hakkında konuşmasıyla başladı. Toplantıda Ağustos ayı olağan meclis toplantı gündeminde yer alan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun raporları da tek tek okundu. Mecliste gündem maddeleri meclis üyelerine sunularak oy birliği ile tek tek karara bağlandı. - BAYBURT
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