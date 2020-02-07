Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezinde kurslar başladı - Son Dakika

Daha önce bayanlara yönelik olarak birçok hizmete imza atan Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi bünyesinde pastacılık ve geleneksel el sanatları kursları açıldı.



Bayburtlu hanımlar pastacılık kursunda Bayburt yöresine ait tatlı ve hamur işlerinin yanı sıra çeşitli yörelere ait tatlıları yapmasını öğrenirken, el sanatları kursunda ise Bayburt'un yöresel el sanatları ile çeşitli el sanatlarını öğrenecek. İlerleyen günlerde ise merkez bünyesinde yeni kurslar daha açılacak.



Başkan Pekmezci'den ziyaret



Şuan 30 kursiyerin eğitim aldığı Aile Yaşam Merkezi'ni ziyaret eden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, eğitimin devam ettiği kurslarda incelemelerde bulunarak kursiyerler ile sohbet etti. Aile Yaşam Merkezi'nin tüm imkanlarıyla Bayburtlu hanımlara en iyi şekilde hizmet verdiğini ifade eden Başkan Pekmezci, düzenlenen kurslarla hanımların kendilerini geliştirebilmeleri adına da önemli işlere imza attığını ve merkezin bundan sonra da bu çizgisini sürdüreceğini söyleyerek Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Beyza Uçurum'dan kurslar hakkında bilgi aldı. - BAYBURT