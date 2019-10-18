Son Dakika Haberleri: Bayburt Belediyesi çalışmalara devam ediyor
Son Dakika Güncel Bayburt Belediyesi çalışmalara devam ediyor

Bayburt Belediyesi çalışmalara devam ediyor

1 saat önce

Bayburt Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri sokak ve caddelerde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bayburt Belediyesi çalışmalara devam ediyor, System.String[]

Bayburt Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri sokak ve caddelerde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Bayburt'un Ekmeleddin Bayburdi Caddesinde bordür ve kaldırım çalışması ile Sahilyolu sokakta yol düzenleme çalışmaları yapan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalarına durmaksızın devam ediyor. Sokak ve caddelerde vatandaşların daha rahat hareket etmesi için kaldırım ve yol çalışmaları yapan ekipler şehrin güzel görünmesi için yoğun mesai harcıyor. Kaldırımların vatandaşlar için önemli olduğuna vurgu yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalara aralıksız devam edeceklerini belirttiler. - BAYBURT

Fen İşleri Müdürlüğü, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karadeniz'de balık sezonu bereketli başladı
Sevgilisini öldürüp ardından intihar eden adamın dehşet saçtığı anların görüntüleri ortaya çıktı ABD'de Demokratlar, Trump'a baş kaldırdı: Erdoğan'a her şeyi verdi Çalışan annelere 0-60 aylık çocukları için 15 bin 600 lira ödenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 10:38:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayburt Belediyesi çalışmalara devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]