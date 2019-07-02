Son Dakika Haberleri: Bayburt Belediyesi cami inşaatı için arsa tahsis etti
Son Dakika Güncel Haber

Bayburt Belediyesi cami inşaatı için arsa tahsis etti

2 saat önce

Bayburt Belediyesi, Aktaş ailesi tarafından yaptırılacak cami için arsa tahsisinde bulundu.

Bayburt Belediyesi cami inşaatı için arsa tahsis etti, System.String[]
Bayburt Belediyesi, Aktaş ailesi tarafından yaptırılacak cami için arsa tahsisinde bulundu.
500 kişilik caminin temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Sebahat Aktaş'ın, kendi adına bir cami yaptırma arzusunda olduğunu kendilerine ilettiğini, Bayburt Belediyesi olarak böyle bir hayır için daha önce var olan bir arsayı tahsis ettiklerini söyledi.
Emeği geçenlere ve Aktaş ailesine teşekkür eden Pekmezci, şunları kaydetti:
"Asırlar boyunca bu topraklarda milli ve manevi değerlerimizle ayakta durduk. Bundan sonra da minarelerdeki ezan sesleri ve gönderdeki bayrağımız dalgalandıkça ebedi yurt olarak tuttuğumuz bu vatan parçası bizim geleceğimiz ve geçmişimizle birlikte yarınlarımızı yönlendirecek ve bu şekilde devam edecek. Burada mahalle sakinlerinin yararlanacağı bir sosyal tesisle beraber bir cami yapılacak. Bu çevredeki insanlarımıza hizmet edecek."
Müftülük görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim ve İl Müftüsü Hasan Başoğlu'nun yaptığı duanın ardından caminin temeli atıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:51 Kaynak: AA
hükmü pekmezci, bayburt, hayır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li şov yıldızı Kim Kardashian tepkilerin ardından 'Kimono' markasından vazgeçti İllerin vekil sayısı değişti! 3 il arttı, 2 il düştü Son Dakika! Yılın ilk 6 ayında ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı Devlet Bahçeli, Davutoğlu ve Gül'ün "yeni parti" girişimlerini eleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 11:51:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayburt Belediyesi cami inşaatı için arsa tahsis etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]