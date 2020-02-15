Bayburt Belediyesi, çatılarda oluşan buz sarkıtlarını kırıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayburt Belediyesi, çatılarda oluşan buz sarkıtlarını kırıyor - Son Dakika

Bayburt Belediyesi, çatılarda oluşan buz sarkıtlarını kırıyor

6 saat önce

Bayburt'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası şehir merkezinde çatılarda oluşan buz sarkıtları, Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kırıldı.

Bayburt Belediyesi, çatılarda oluşan buz sarkıtlarını kırıyor, System.String[]

Bayburt'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrası şehir merkezinde çatılarda oluşan buz sarkıtları, Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kırıldı.


Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, etkili olan kar yağışı ve yaşanan don olayları sonrasında çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtlarının olası bir faciaya neden olmaması amacıyla çalışma başlattı. Kent merkezindeki caddeler üzerinde bulunan apartman ve iş yerlerinin çatılarında oluşan buz sarkıtlarının, kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar ve iş yeri sahiplerine tehlike oluşturmaması için harekete geçen ekipler, itfaiye aracı merdiveni yardımıyla kürek ve kırıcılarla buzları kırdı.


Bayburt Belediyesi, kent merkezinde yürüyen vatandaşların, yüksek binaların saçaklarında oluşan uzun buz sarkıtlarının olduğu alanlardan geçerken dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunurken ekiplerin çalışmalara zaman zaman devam edeceği belirtildi. - BAYBURT

İtfaiye, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:45 Kaynak: İHA
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