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Bayburt Belediyesi Eylül ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

2 saat önce

Bayburt Belediyesi Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin başkanlığında gerçekleştirildi.

Bayburt Belediyesi Eylül ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Bayburt Belediyesi Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin başkanlığında gerçekleştirildi.


Toplantı geçtiğimiz ayın zaptının okunması ve Başkan Pekmezci'nin Eylül ayında yapılacak çalışmalar hakkında konuşmasıyla başladı.


Toplantıda Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı gündeminde yer alan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun raporları da tek tek okundu. Mecliste gündem maddeleri meclis üyelerine sunularak oy birliği ile tek tek karara bağlandı. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:30 Kaynak: İHA
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