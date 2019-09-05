Bayburt Belediyesi Eylül ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
2 saat önce
Bayburt Belediyesi Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin başkanlığında gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:30 Kaynak: İHA
Bayburt Belediyesi Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantı geçtiğimiz ayın zaptının okunması ve Başkan Pekmezci'nin Eylül ayında yapılacak çalışmalar hakkında konuşmasıyla başladı.
Toplantıda Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı gündeminde yer alan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun raporları da tek tek okundu. Mecliste gündem maddeleri meclis üyelerine sunularak oy birliği ile tek tek karara bağlandı. - BAYBURT
Rusya ile Türkiye arasında ruble üzerinden tahıl anlaşması Beşiktaş, Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak Günlük burç yorumları 5 Eylül 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Flaş iddia: Ali Babacan, 15 Eylül'de basın açıklaması yapacak